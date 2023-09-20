Трамвай до Пулково внесут в Генплан Петербурга

Комиссия по внесению изменений в Генплан учла предложение закрепить в документе трамвайную линию в аэропорт Пулково. Она отойдет от строящегося участка путей в Славянку.

Протокол комиссии опубликован на сайте КГА, заявителями выступали комитет по инвестициям, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт "Пулково"». Речь идет о строительстве «с использованием инфраструктуры трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка».