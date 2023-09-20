Трамвай до Пулково внесут в Генплан Петербурга

Комиссия по внесению изменений в Генплан учла предложение закрепить в документе трамвайную линию в аэропорт Пулково. Она отойдет от строящегося участка путей в Славянку.
Протокол комиссии опубликован на сайте КГА, заявителями выступали комитет по инвестициям, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт "Пулково"». Речь идет о строительстве «с использованием инфраструктуры трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка».
«Фонтанка» подробно рассказывала, что ООО «Пик-А» подало инициативу по строительству линии в Пулково от жилого квартала Шушары, как ответвления от концессионной линии Купчино — Шушары — Славянка (КШС), которая сейчас только начала строиться. Это предприятие аффилировано с Газпромбанком, который является и участником концессии по КШС. В этот раз, как отмечал банк, он может не ограничиться только финансированием и банковским сопровождением, а предлагает экспертизу своего инжинирингового центра «Инфраструктура ГЧП». Подробнее о проекте и о том, как его перспективы оценивают эксперты, читайте на «Фонтанке».
Это не единственный проект обеспечения транспортной доступности Пулково. Разрабатывается проект планировки для линии метро от станции «Проспект Ветеранов», а параллельно Минтранс согласовывает документацию по строительству в аэропорт железнодорожной ветки.