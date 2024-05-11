В Петербурге скончался архитектор Юрий Земцов, среди построек которого — Новая сцена Александринки

Профессор кафедры архитектуры петербургской Академии художеств имени Репина — Юрий Исаевич Земцов скончался в Петербурге в ночь на 11 мая — сообщили «Фонтанке» в образовательном учреждении. Он ушел после долгой тяжелой болезни в возрасте 85 лет.



Ректор Академии художеств Семен Михайловский охарактеризовал его как «одного из самых авторитетных российских архитекторов».

«У него был безусловный авторитет в среде, — сказал он. — Для нас это потеря, потому что это был очень профессиональный человек и замечательный профессор, очень приличный человек, очень интеллигентный, всегда сдержанный и достойный».