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    Зачем в автобусе принтер. По пути в аэропорт Пулково можно будет распечатать посадочный талон

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    Пассажиры авиарейсов, вылетающих из Пулково, смогут распечатать посадочный талон прямо в автобусе, следующем в аэропорт. Об этом 15 июня сообщает петербургский комитет по транспорту. Специальными автоматами для считывания информации и печати оснастят новые «Volgabus», которые ждут на линиях в конце июня.

    В сообщении комитета подчеркивается, что это первый в мире опыт установки подобных устройств в транспортном средстве. Новая система должна появится в автобусах № 39 и № 39Э, которые курсируют между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково.

    Сейчас ГУП «Пассажиравтотранс» завершает тестирование оборудования. Автомат должен считать штрихкод с мобильного телефона или бумажного листа и распечатать посадочный талон. Таким образом, по прибытии в аэропорт можно будет сразу отправиться на предполетный досмотр.

    Когда автоматы появятся в автобусах, петербуржцев попросят высказать своё мнение об их работе. Вот ссылка для отзывов.

    Напомним, с 1 марта 2023 года в Пулково можно воспользоваться мобильными посадочными талонами. Однако услугу запустили с ограничением — она доступна только на российских направлениях, сообщала весной компания «Воздушные ворота Северной столицы». И только для пассажиров с ручной кладью. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон.

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