Зачем в автобусе принтер. По пути в аэропорт Пулково можно будет распечатать посадочный талон

Пассажиры авиарейсов, вылетающих из Пулково, смогут распечатать посадочный талон прямо в автобусе, следующем в аэропорт. Об этом 15 июня сообщает петербургский комитет по транспорту. Специальными автоматами для считывания информации и печати оснастят новые «Volgabus», которые ждут на линиях в конце июня.



В сообщении комитета подчеркивается, что это первый в мире опыт установки подобных устройств в транспортном средстве. Новая система должна появится в автобусах № 39 и № 39Э, которые курсируют между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково.