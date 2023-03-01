Штамповать не понадобится. Пулково начнет принимать мобильные посадочные талоны, но не на все рейсы

Пассажиры аэропорта «Пулково» смогут воспользоваться мобильными посадочными талонами. С 1 марта услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на российских направлениях, сообщила компания «Воздушные ворота Северной столицы».
Теперь пассажиру, который путешествует с ручной кладью, больше не нужно распечатывать посадочный в терминалах или на стойке регистрации. Достаточно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон. Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс посадочный талон потребуется предъявить на мобильном устройстве, сообщил Андрей Дробович, главный операционный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Московские аэропорты перешли на мобильные посадочные талоны четыре года назад. Пулково начало прорабатывать эту идею в 2020 году.
Информацией о том, когда мобильный посадочный талон можно будет использовать на международных рейсах, в пресс-службе ВВСС пообещали поделиться позднее.