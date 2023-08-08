Накопительный эффект. Что изменилось и еще изменится с такси в «Пулково»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В петербургском аэропорту показали новую систему вызова такси. В ее основе — приоритет скорости и конкретного перевозчика.

Две минуты и без поднятого багажника

То, что презентовали в Пулково 8 августа, — это изменения, но еще не перестройка, которая ожидается с вступлением в силу нового закона. Как водится, подчеркнули, что улучшение качества обслуживания пассажиров — инициатива губернатора. Речь о том, что создается накопительная площадка такси P9. Она на территории аэропорта, под эстакадой, вмещает 44 автомобиля, которые заезжают туда по вызову и «проводнику»-приглашению: в этом случае таксист прибывает на парковку, если у него есть так называемая активная метка, и встает в режим ожидания заказа. Соответственно, заказ поступает — водитель на месте через 1–2 минуты. И главное — приедет он на первую линию, тогда как раньше все такси можно было заказать только на вторую.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участок в аренде у официального партнера аэропорта — «Яндекс. Такси», и паркуются там только его машины. Заказ можно сделать, как обычно, через приложение или со стойки офлайн-заказа.

Всю эту историю 8 августа опробовал председатель комтранса Валентин Енокаев в присутствии журналистов. Машина и правда подлетела за минуту, и чиновник укатил, кажется, обратно на работу на Исполкомскую, под озадаченными взглядами телеоператоров. Но потом сделал кружок и вернулся. Привез неприятное наблюдение: уже за пределами аэропорта на полосе разгона стоят таксисты все того же агрегатора с поднятыми багажниками, избегая внимания возможных штрафующих. Намекнул: там скоро поставят стационарные камеры видеонаблюдения, не надо так.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стоят так «экономы». И вот здесь первая плохая новость: новая парковка для минутной подачи работает только с тарифами «Комфорт+» или «Ультима». Около часа дня корреспондент прикинул цены до условного Московского вокзала: 1 460 рублей и выше-выше-выше. Обещают, что скоро такую же схему запустят с «Экономом» и «Комфортом», для чего откроют еще одну накопительную площадку на 200 машин, так называемую P7. Скоро — это до конца года.

Директору по развитию бизнеса «Яндекс. Такси» в России и СНГ Ивану Запольскому пришлось отвечать на закономерный вопрос: а почему начали-то не с «Эконома»? «У любого аэропорта есть требования по безопасности и доступу на первую линию, — пояснил он. — Оборачиваемость «Эконома» и «Комфорта» настолько огромна в таких городах, как Петербург и Москва, что просто нет мест, чтобы все это вместить».



Гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев добавил, что насчет первой линии пришлось договариваться и с силовиками, потому что обычно на нее допускают много раз проверенный транспорт и даже 39-й автобус на ней — это, в общем, диковинка, если судить по мировой практике. По его словам, по мере реконструкции аэропорта длина фасада увеличится, можно будет подавать большее число машин.

Для самих таксистов тоже кое-что меняется. Раньше было так: ты завез клиента в аэропорт и только через полчаса тебе разрешат заехать сюда снова, чтобы забрать кого-то из прилетевших; то есть водитель сам решал, кружиться ли эти полчаса по округе или возвращаться в город. Теперь при наличии активной метки этот получасовой мораторий не действует, он сможет тут же получить новый заказ в аэропорту. Таких наклеек, которые распознаются совместной техникой аэропорта и агрегатора, выдали пока более 4 тысяч, всего их 63 тысячи.



По словам Запольского, на тарифной формуле появление накопительной площадки не скажется. В некоторых случаях цена упадет, например, по ночам, когда, несмотря на низкую загрузку, у водителя не было возможности ожидать заказа вблизи аэропорта.

А что остальным делать?

На данный момент никто не отсекает от заказов другие, не «яндексовские» автопарки, их машины по-прежнему могут удаленно принять заказ и приехать на вызов. Но движение в сторону создания несопоставимых условий для «Яндекса» как официального партнера и всех остальных продолжается. А впереди маячит сентябрь, когда заработает закон о такси.



В нем среди прочего прописано, что предложение о перевозке на территории аэропортов и вокзалов запрещено за пределами специально отведенных для этого мест. То есть хмурых мужчин с ключами на пальцах мы в терминале прилета в теории больше не увидим. На этом конкретика заканчивается, однако в законе добавляют: все особенности оказания услуг такси в этих транспортных узлах определяет правительство города.

Никаких подзаконных актов на этот счет еще нет, и что там будет определять Смольный, можно судить только по прямой речи чиновников и парламентариев — авторов закона. Депутат Алексей Цивилев, выступая перед коллегами 31 мая, говорил: «Я так понимаю, что будет технически сделана отдельная полоса, куда приезжают такси. Когда человек приходит в аэропорт Пулково и на Московский вокзал, в этой локации нажимает на кнопку «вызвать», и он должен подойти к первой машине, которая стоит в очереди».



Технологию подтверждал в интервью «Фонтанке» председатель комтранса Валентин Енокаев: «Предполагается создание электронных очередей. То есть человек, выходя из поезда или самолета, вызывает такси, и к нему едет не ближайшая из сотен машин вокруг, а первая из очереди, которая уже стоит здесь на площадке». В ЗакСе он объяснял более подробно: «Аэропорт Пулково разыграл на торгах и, соответственно, предоставил в аренду по торгам участок, который внутри зоны терминала. И на этом участке — зона ожидания для такси, готовых принять заказ. Пассажир, находясь в аэропорту, вызывает такси, и ему агрегатор говорит: такси ваше готово, выйдите, пожалуйста, из терминала, как только выйдете, нажмите кнопку, мы вам скажем номер. Такси там на самом деле его уже ждет. И человек, выходя, нажимает на кнопку, и такси здесь, подъезжает меньше чем за минуту, он садится и уезжает».



Именно такие площадки и организуют сейчас в Пулково, начав с высоких тарифов и — только для «Яндекса». Енокаев на уточняющий вопрос «Фонтанки» о монополизации услуг в аэропорту в свое время отвечал: «Будем работать над тем, чтобы правила игры были одинаковы для всех».

Леонид Сергеев, отвечая на вопрос «Фонтанки» о других таксомоторных компаниях, сперва искренне удивился: «А кто еще остался?» Услышав про «Ситимобил», «Таксовичкоф» и других, развил мысль: «Чтобы здесь сделать парковку нормальную, надо для этого сделать специальное оборудование, которое синхронизирует эти метки. Ребята проделали колоссальный труд, чтобы в параллельной истории завезти [оборудование], установить и внедрить... Прийти может любой человек, у нас условия для всех одинаковые, от объемов зависит — чем больше, тем у нас больше скидки. Но в целом любой — но технологически должно быть правильно оборудовано. Из того, что сейчас видим, ну навряд ли в ближайшее время кому-то удастся». По его словам, ВВВС с радостью примет и других операторов такси, но не факт, что на первую линию, потому что это «сложная история и работает ровно до одного замечания».

Сам закон о такси Сергеев понимает как борьбу не с альтернативными агрегаторами, которые по-прежнему смогут принимать заказы и подхватываться с Пулковского шоссе, а с нелегалами, которые занимают проезжую часть в аэропорту и создают хаос. «Взять страны, где поменьше демократии, — продолжил он, — ты видишь припаркованную машину и знаешь, какие у тебя с метками, а какие нет. Люди подгоняют броневик, эвакуатор, не полиция этим занимается, а армия, и вывозят. Сгружают в таком виде, что ты больше машиной не можешь пользоваться. У нас же все это проходит через систему судов, это долго, муторно...»



«[Наведением порядка] занимается линейное отделение полиции, мы со своим ГБР и комитет по транспорту. Эти три силы плюс законодательная база позволят сделать так, что здесь не будет никакого гудения», — считает директор ВВСС.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»