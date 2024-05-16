«Лада» влетела в стоящий на обочине грузовик на «Коле». Погиб пассажир

Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти вечером 15 мая. Легковой автомобиль врезался в грузовик, который стоял на обочине.
ДТП случилось в 18:10 на 48-м километре автодороги Р-21 «Кола». 36-летний житель Шлиссельбурга, следуя на своем LADA Largus от Синявино в сторону Приладожского, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в стоявший на обочине Isuzu, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Грузовик принадлежит коммерческой фирме, за рулем его был 21-летний гражданин Кыргызстана, проживающий в Кабардино-Балкарской республике.
В результате аварии 44-летний пассажир «Лады», житель Ленобласти, погиб на месте. Водителя «Ларгуса» госпитализировали в состоянии средней тяжести. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и травма груди. С начала 2023 года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы автомобилист оплатил частично.