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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    «Лада» влетела в стоящий на обочине грузовик на «Коле». Погиб пассажир

    2019
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти вечером 15 мая. Легковой автомобиль врезался в грузовик, который стоял на обочине.

    ДТП случилось в 18:10 на 48-м километре автодороги Р-21 «Кола». 36-летний житель Шлиссельбурга, следуя на своем LADA Largus от Синявино в сторону Приладожского, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в стоявший на обочине Isuzu, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Грузовик принадлежит коммерческой фирме, за рулем его был 21-летний гражданин Кыргызстана, проживающий в Кабардино-Балкарской республике.

    В результате аварии 44-летний пассажир «Лады», житель Ленобласти, погиб на месте. Водителя «Ларгуса» госпитализировали в состоянии средней тяжести. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и травма груди. С начала 2023 года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы автомобилист оплатил частично.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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