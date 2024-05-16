Жителя Всеволожска спасают после взрыва литиевого аккумулятора

Житель Ленобласти попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. 46-летний мужчина получил термические ожоги третьей степени из-за литиевого аккумулятора, который внезапно взорвался. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 мая.
Пострадавший был доставлен в межрайонную больницу около трех часов ночи с улицы Марьинской во Всеволожске. Мужчину сразу же поместили в травматолого-ортопедическое отделение и стали бороться за его жизнь. По данным «Фонтанки», после взрыва аккумулятора в доме на Марьинской начался пожар. Вероятно, домовладелец пытался его потушить своими силами.