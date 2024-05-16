Одного из самых цитируемых биологов и сооснователя проекта «Диссернет» уволили из ИППИ РАН

Ученого-биолога, сооснователя проекта «Диссернет» и одного из ведущих российских биоинформатиков Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. По мнению одного из самых цитируемых ученых в России, новая администрация института «систематически увольняет несогласных». Об этом сообщает РБК 16 мая.



«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по ст. 288 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал», — написал Гельфанд в своем телеграм-канале.



Речь идет о статье «увольнение сотрудников, работающих по совместительству», по которой работодатель обязан оповестить работника об увольнении не менее чем за две недели.

