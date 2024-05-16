Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама
    СРОЧНО

    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Одного из самых цитируемых биологов и сооснователя проекта «Диссернет» уволили из ИППИ РАН

    10455
    9 комментариев

    Ученого-биолога, сооснователя проекта «Диссернет» и одного из ведущих российских биоинформатиков Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. По мнению одного из самых цитируемых ученых в России, новая администрация института «систематически увольняет несогласных». Об этом сообщает РБК 16 мая.

    «Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по ст. 288 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал», — написал Гельфанд в своем телеграм-канале.

    Речь идет о статье «увольнение сотрудников, работающих по совместительству», по которой работодатель обязан оповестить работника об увольнении не менее чем за две недели.

    В беседе с изданием ученый отметил, что намерен дождаться заключения комиссии РАН, которая работала в учреждении перед решением об его увольнении. По его словам, информация об увольнении поступила спустя несколько дней после встречи комиссии с ученым советом института, «на которой многие, в том числе и я, критиковали действия и.о. директора и его заместителей».

    Гельфанд объяснил, что критика касалась работы системы бюрократии, финансовой непрозрачности и кадровых проблем.

    «Уволились или уволены все заместители директора, кроме финансового, ученый секретарь, председатель ученого совета, все ключевые специалисты, обеспечивавшие логистику, минимум два завлабораториями», — добавил Гельфанд.

    Как сообщил MSK1, ученый Александр Панчин обратил внимание, что Гельфанд — самый цитируемый ученый в ИППИ РАН и один из самых цитируемых ученых в России. Как Михаил Гельфанд объясняет роль биоинформатики в жизни современного человека, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    УвольнениеМихаил ГельфандДиссернет
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ37
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close