Одного из самых цитируемых биологов и сооснователя проекта «Диссернет» уволили из ИППИ РАН

Ученого-биолога, сооснователя проекта «Диссернет» и одного из ведущих российских биоинформатиков Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. По мнению одного из самых цитируемых ученых в России, новая администрация института «систематически увольняет несогласных». Об этом сообщает РБК 16 мая.
«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по ст. 288 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал», — написал Гельфанд в своем телеграм-канале.
Речь идет о статье «увольнение сотрудников, работающих по совместительству», по которой работодатель обязан оповестить работника об увольнении не менее чем за две недели.
В беседе с изданием ученый отметил, что намерен дождаться заключения комиссии РАН, которая работала в учреждении перед решением об его увольнении. По его словам, информация об увольнении поступила спустя несколько дней после встречи комиссии с ученым советом института, «на которой многие, в том числе и я, критиковали действия и.о. директора и его заместителей».
Гельфанд объяснил, что критика касалась работы системы бюрократии, финансовой непрозрачности и кадровых проблем.
«Уволились или уволены все заместители директора, кроме финансового, ученый секретарь, председатель ученого совета, все ключевые специалисты, обеспечивавшие логистику, минимум два завлабораториями», — добавил Гельфанд.
Как сообщил MSK1, ученый Александр Панчин обратил внимание, что Гельфанд — самый цитируемый ученый в ИППИ РАН и один из самых цитируемых ученых в России. Как Михаил Гельфанд объясняет роль биоинформатики в жизни современного человека, читайте на «Фонтанке».