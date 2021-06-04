Ученый объяснит роль биоинформатики в жизни каждого

Зачем собирать геномы и как петербургские ученые участвовали в прочтении генома человека; как искать новые антибиотики; как увеличить число известных РНК-вирусов (к коим и нынешний коронавирус относится) — узнаем на лекции 10 июня на Новой сцене Александринки. Бесплатно. Можно очно, можно онлайн. 12+

Айтишники и математики осваивают биологию, а биологи прокачивают навыки в программировании. Как сказал известный ученый и популяризатор науки Михаил Гельфанд, биоинформатика — едва ли не самая «древняя» из новых наук: термин появился в 1970-м. Когда-то ученые «вручную» сопоставляли десятки или сотни нуклеотидов, но в геноме бактерии их миллионы, а у высших животных — миллиарды.

Биоинформатики помогли определить, что российский вариант коронавируса (он впервые был зафиксирован в марте 2020 года) похож на итальянский, а от китайского оба немного отличаются. Биоинформатика старается узнать молекулярные механизмы заболеваний. Может намекнуть, где искать те или иные месторождения. Подскажет, каким образом реставрировать старинные шедевры. Осваивается в судебно-медицинской экспертизе.



Перечислить все области, в которых применима биоинформатика, невозможно — но ведущий научный сотрудник Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ и преподаватель Института биоинформатики Антон Коробейников попытается хотя бы в первом приближении.



Лекцию «Разговоры о биоинформатике» (цикл «Теория малых дел», совместный проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Новой сцены Александринки) можно слушать 10 июня на Новой сцене или в группах «ВКонтакте» Ассоциации выпускников СПбГУ и Александринского театра. Начало в 19.00.



Александра Шеромова

