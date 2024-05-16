Умер «кремлевский» художник и основатель собственной академии Сергей Андрияка

Народный художник России, основатель и ректор собственной Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка скончался 16 мая в возрасте 65 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проректора учебного заведения Наталью Курбатову.
Он был одним из самых признанных художников в России: его персональные выставки проходили в центральном выставочном зале «Манеж», Третьяковской галерее, Центральном доме художника, петербургском «Манеже». Много выставлялся за границей — в том числе в рамках официального визита президента России в Японию, в рамках культурной программы саммита ШОС в Шанхае. В 2020 году художник был награжден орденом Почета за большой вклад в организацию и проведение социально важных, общественно значимых мероприятий.
Его работы и работы его учеников украшают коридоры и кабинеты Кремля — якобы таким было желание самого Владимира Путина, в чью бытность премьером произведения Андрияки висели в Белом доме. Одну из них президент даже приостановился посмотреть, пока шел по коридору на недавнюю собственную инаугурацию.
Сергей Андрияка родился в Москве. Окончил художественную школу при институте имени Сурикова, которой руководил его отец, затем — сам институт. Темой его диплома была историческая картина «На поле Куликовом. Вечная память». Школу акварели собственного имени основал в 1999 году, в 2012 году — открыл Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. У художника было шестеро детей.