Умер «кремлевский» художник и основатель собственной академии Сергей Андрияка

Народный художник России, основатель и ректор собственной Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка скончался 16 мая в возрасте 65 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проректора учебного заведения Наталью Курбатову.



Он был одним из самых признанных художников в России: его персональные выставки проходили в центральном выставочном зале «Манеж», Третьяковской галерее, Центральном доме художника, петербургском «Манеже». Много выставлялся за границей — в том числе в рамках официального визита президента России в Японию, в рамках культурной программы саммита ШОС в Шанхае. В 2020 году художник был награжден орденом Почета за большой вклад в организацию и проведение социально важных, общественно значимых мероприятий.

