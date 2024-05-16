Утка по-пекински и «Синий платочек». Как встречают высшее руководство РФ в Китае

Российскую делегацию, в том числе президента России Владимира Путина, угощают местными блюдами, а в музыкальной программе — российские и советские композиции. Информацию об этом 16 мая публикует ТАСС.
Среди холодных закусок гостям предлагают утку по-пекински, утиный бульон с беззубками, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе и групер (рыба) с креветочным бульоном. В меню есть и другие лакомства — чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, ванильный мусс и мороженое.
Делегации доступны как алкогольные, так и безалкогольные напитки — кофе, чай, китайские вина, крепкий алкоголь маотай.
За музыкальную программу отвечает военный оркестр НОАК во главе с дирижером Юань Вэйем. Из композиций — «Течет река Волга», «Вальс цветов», «Добро пожаловать в Пекин», «Синий платочек» и другие.
Утром 16 мая президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин. Визит главы государства продлится два дня — 16 и 17 мая, в планах еще поездка в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после инаугурации. Вместе с Путиным в Китай отправились министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в расширенный состав российской делегации вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономразвития Максим Решетников, а также гендиректор Росатома Алексей Лихачев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и многие другие.