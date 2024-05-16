Глава МВД Словакии — о покушении на Фицо: «Мы почти стоим на пороге гражданской войны»

Стрелявшего в премьер-министра Словакии обвинили в попытке умышленного убийства из политической мести. 71-летнему мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает телеканал TVNoviny.sk. в четверг, 16 мая.



По данным издания, мотивом могло стать то, что стрелок был не согласен с политикой действующей власти. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение было совершено по политическим мотивам, а страна почти стоит на пороге гражданской войны, передает РИА Новости.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Как передает телеканал Markiza, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.