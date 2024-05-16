Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама
    СРОЧНО

    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Глава МВД Словакии — о покушении на Фицо: «Мы почти стоим на пороге гражданской войны»

    3686
    обсудить

    Стрелявшего в премьер-министра Словакии обвинили в попытке умышленного убийства из политической мести. 71-летнему мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает телеканал TVNoviny.sk. в четверг, 16 мая.

    По данным издания, мотивом могло стать то, что стрелок был не согласен с политикой действующей власти. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что нападение было совершено по политическим мотивам, а страна почти стоит на пороге гражданской войны, передает РИА Новости.

    Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Как передает телеканал Markiza, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Пострадавшего госпитализировали. Сейчас Фицо введен в искусственный сон. Его состояние оценивается как критическое.

    Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПокушениеСловакия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close