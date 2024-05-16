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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества: пожилых людей завлекают неучтённым стажем и повышением пенсии

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    Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда. Подробности рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает РИА Новости 16 мая.

    По его словам, аферисты звонят людям пожилого возраста с информацией о том, что у них якобы обнаружен неучтенный стаж. Гражданам предлагают оформить заявление на перерасчет пенсионных выплат для их повышения, после чего просят назвать код из СМС «для идентификации». С помощью кода мошенники получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

    Немкин призвал россиян обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, всегда оставаться бдительным при разговоре с незнакомцами, а также контролировать свои финансы.

    Ранее «Фонтанка» писала, что телефонные мошенники убедили пожилую петербурженку продать квартиру. Она потеряла больше 20 миллионов рублей.

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    МошенникиМошенничествоПенсионеры
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