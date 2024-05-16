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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Теперь официально. «Калашников» объявил об управлении ЛОМО

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    Холдинг по производству продукции военного назначения «Калашников» 16 мая официально объявил о том, о чем «Фонтанка» рассказывала вчера, — об управлении петербургским производителем оптики, заводом ЛОМО. Как поясняет «Калашников» в своем заявлении, приказ Минпромторга о передаче ЛОМО под крыло концерна и приостановлении прав его акционеров был зарегистрирован 13 мая, издан в соответствии с законом «О военном положении» и во исполнение указа президента РФ о компаниях, участвующих в реализации гособоронзаказа. Среди целей, который преследует Минпромторг, «Калашников» в том числе назвал сбережение производственных средств ЛОМО и его интеллектуальной деятельности, а также сохранение денежных средств при выполнении гособоронзаказа в интересах государства.

    По мнению «Калашникова», передача ЛОМО под его управление логична, поскольку петербургский завод — ведущее предприятие страны по производству разнообразной оптики, которую при производстве своей продукции использует концерн. Синергия опыта двух предприятий, по его мнению, поможет повысить качество выпускаемой продукции, сократить издержки и укрепить обороноспособность страны.

    Возглавит ЛОМО Дмитрий Владимиров, который последние 8 лет посвятил работе на предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в том числе на Обуховском заводе в Петербурге. Вверенным ему предприятием он будет руководить в должности управляющего директора. До прихода в «оборонку» Владимиров занимал посты не ниже заместителя генерального директора (ПАО «Уральский завод химического машиностроения»), на ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» и ЗАО НПО «Ленмашнефтехим» был генеральным. Как и министр финансов России Антон Силуанов, Дмитрий Владимиров окончил Финансовый университет при Правительстве РФ.

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    ЛОМОКалашников
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