Посетителей эвакуируют из Нижнего парка Петергофа и Эрмитажа

Петергофский Нижний парк временно закрыли для посещений в четверг, 16 мая. Всех гуляющих попросили покинуть его территорию, деньги за билеты готовы вернуть. Проверка ведётся и в Эрмитаже в центре Петербурга.



Об эвакуации из парка «Фонтанке» в первом часу дня сообщили читатели. В экскурсионном отделе подтвердили эту информацию, но не смогли назвать причину.



В ГМЗ «Петергоф» объяснили, что посетителей вынуждены были попросить пройти на выход из-за угрозы минирования.



«Все компетентные органы безопасности предупреждены о происшествии и работают согласно инструкции. Возврат билетов в Нижний парк, купленных онлайн, производится автоматически. Билеты, купленные в кассе, можно вернуть, обратившись в кассы на Дворцовой и Разводной площадях», — рассказали в Государственном музее-заповеднике.

