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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Посетителей эвакуируют из Нижнего парка Петергофа и Эрмитажа

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    3 комментария

    Петергофский Нижний парк временно закрыли для посещений в четверг, 16 мая. Всех гуляющих попросили покинуть его территорию, деньги за билеты готовы вернуть. Проверка ведётся и в Эрмитаже в центре Петербурга.

    Об эвакуации из парка «Фонтанке» в первом часу дня сообщили читатели. В экскурсионном отделе подтвердили эту информацию, но не смогли назвать причину.

    В ГМЗ «Петергоф» объяснили, что посетителей вынуждены были попросить пройти на выход из-за угрозы минирования.

    «Все компетентные органы безопасности предупреждены о происшествии и работают согласно инструкции. Возврат билетов в Нижний парк, купленных онлайн, производится автоматически. Билеты, купленные в кассе, можно вернуть, обратившись в кассы на Дворцовой и Разводной площадях», — рассказали в Государственном музее-заповеднике.

    По словам одного из посетителей, он услышал, что поступило сообщение о будто бы отравленных фонтанах. Никакого подтверждения этой информации нет.

    В пресс-службе Эрмитажа «Фонтанке» пояснили, что поступило сообщение о минировании. «Выводим, проверяем, обратно всех заводим, все билеты действуют», — подчеркнули в музее.

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