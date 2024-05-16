Тот, кто испортит погоду в Петербурге, придёт со стороны Финляндии. Его уже видно

Редкий погодный рекорд поставлен в Петербурге. О нём рассказывает 16 мая главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, вчера солнце светило в городе так долго (14,2 часа), что этот день стал одним из самых солнечных в истории наблюдений. За последние 60 лет только в 1998 году 15 было более солнечным (14,4 часа).
Сегодня тоже светит солнце, но так будет не весь день. На спутниковом снимке хорошо виден холодный атмосферный фронт над Финляндией и Карелией — он накроет нас облаками во второй половине дня. Кратковременные дожди ожидаются местами на востоке Ленинградской области. В Петербурге они, по словам Колесова, маловероятны.
Ещё один интересный показатель вчерашнего дня — температура. 15 мая столбики городских термометров впервые за месяц достигли плюс 20 градусов. Переход через эту отметку был непродолжительным - всего на полчаса около половины шестого вечера. Самое интересное, что так влиял Финский залив при западном ветре. На областных метестанциях (Сосново, Рощино, Гатчина, Шлиссельбург) было заметно теплее, до плюс 23. В Петербурге же, в районе акватории Невской губы, максимум составил 18-20,7 градуса, а в Ломоносове ещё ниже - 15,0 градуса.