Тот, кто испортит погоду в Петербурге, придёт со стороны Финляндии. Его уже видно

Редкий погодный рекорд поставлен в Петербурге. О нём рассказывает 16 мая главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, вчера солнце светило в городе так долго (14,2 часа), что этот день стал одним из самых солнечных в истории наблюдений. За последние 60 лет только в 1998 году 15 было более солнечным (14,4 часа).



Сегодня тоже светит солнце, но так будет не весь день. На спутниковом снимке хорошо виден холодный атмосферный фронт над Финляндией и Карелией — он накроет нас облаками во второй половине дня. Кратковременные дожди ожидаются местами на востоке Ленинградской области. В Петербурге они, по словам Колесова, маловероятны.

