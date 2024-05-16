Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Тот, кто испортит погоду в Петербурге, придёт со стороны Финляндии. Его уже видно

    2037
    2 комментария

    Редкий погодный рекорд поставлен в Петербурге. О нём рассказывает 16 мая главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, вчера солнце светило в городе так долго (14,2 часа), что этот день стал одним из самых солнечных в истории наблюдений. За последние 60 лет только в 1998 году 15 было более солнечным (14,4 часа).

    Сегодня тоже светит солнце, но так будет не весь день. На спутниковом снимке хорошо виден холодный атмосферный фронт над Финляндией и Карелией — он накроет нас облаками во второй половине дня. Кратковременные дожди ожидаются местами на востоке Ленинградской области. В Петербурге они, по словам Колесова, маловероятны.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    ПоделитьсяПоделиться

    Ещё один интересный показатель вчерашнего дня — температура. 15 мая столбики городских термометров впервые за месяц достигли плюс 20 градусов. Переход через эту отметку был непродолжительным - всего на полчаса около половины шестого вечера. Самое интересное, что так влиял Финский залив при западном ветре. На областных метестанциях (Сосново, Рощино, Гатчина, Шлиссельбург) было заметно теплее, до плюс 23. В Петербурге же, в районе акватории Невской губы, максимум составил 18-20,7 градуса, а в Ломоносове ещё ниже - 15,0 градуса.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close