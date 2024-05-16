«Работаем?» — «Работаем!» СОБР зашёл к тем, кто мог подселять к петербуржцам мигрантов через «Госуслуги»

Петербургская киберполиция раскрыла группировку по легализации незаконных мигрантов. С подачи её участников в России могли закрепиться более семи тысяч нелегалов, обеспечив преступникам доход в десятки миллионов рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 16 мая сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полицейского главка при силовой поддержке Специального полка полиции и Росгвардии проводят масштабные обыски и задержания участников группы.

Установлены 18 человек — это граждане России и стран ближнего зарубежья. Из них пятеро иностранцев могут находиться за пределами страны, их готовятся объявить в розыск.



По данным полиции, участники организованной группы создали три юрлица, через которые фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет и помогали получить трудовой патент. При этом чаще всего регистрировали на адреса ничего не подозревающих об этом граждан, чьи аккаунты на «Госуслугах» были взломаны.

