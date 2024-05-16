«Работаем?» — «Работаем!» СОБР зашёл к тем, кто мог подселять к петербуржцам мигрантов через «Госуслуги»

Петербургская киберполиция раскрыла группировку по легализации незаконных мигрантов. С подачи её участников в России могли закрепиться более семи тысяч нелегалов, обеспечив преступникам доход в десятки миллионов рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 16 мая сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью полицейского главка при силовой поддержке Специального полка полиции и Росгвардии проводят масштабные обыски и задержания участников группы.
Установлены 18 человек — это граждане России и стран ближнего зарубежья. Из них пятеро иностранцев могут находиться за пределами страны, их готовятся объявить в розыск.
По данным полиции, участники организованной группы создали три юрлица, через которые фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет и помогали получить трудовой патент. При этом чаще всего регистрировали на адреса ничего не подозревающих об этом граждан, чьи аккаунты на «Госуслугах» были взломаны.
«На сегодняшний день уже выявлено 10 взломанных участниками групп аккаунтов петербуржцев», — рассказали в главке.
За услугу с человека брали 27–35 тысяч рублей. Годовой доход организованной группы, как подсчитали в ГУ МВД, составлял десятки миллионов рублей, а средний заработок одного участника мог доходить до миллиона рублей в месяц.