Кондуктор не понимает. Что могут и чего не могут сделать с безбилетником в Петербурге

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В Петербурге девушка пожаловалась на кондуктора, который ее якобы выталкивал из автобуса. В итоге вытолкнул ее особо ретивый пассажир, и это скорее повод для интереса полиции к нему самому. «Фонтанка» задалась вопросом: а все-таки, что такое конфликт пассажира с кондуктором и с контролером?





Сразу оговоримся: «Пассажиравтотранс» инцидент с кондуктором не подтверждает. Видеокамеры (а они есть на всех машинах предприятия) в данном случае из-за технического сбоя не позволяют оценить ситуацию, говорят в пресс-службе. Так что здесь слово против слова. Но кто ездит в общественном транспорте Петербурга знает — конфликты там не редкость.



В России действует 259-ФЗ («Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»), в котором есть статья № 20 — «Заключение договора перевозки пассажира. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади». Никакие должностные инструкции на предприятиях не могут противоречить ей, но закон скорее определяет, как все должно быть: например, очевидное — пассажир должен предъявлять по требованию билет для проверки, а также документы установленного образца, если у него есть право на бесплатный проезд. Ну или что человек, отказывающийся оплатить проезд, обязан покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Обязан.



Кондуктор

Правила пользования наземным пассажирским транспортом, установленные приказом комтранса, — тоже про идеальный мир: водитель должен быть небезучастен ко всему происходящему в салоне, переполнение подвижного состава не допускается, а пассажиры обязаны соблюдать очередность при входе/выходе и не ездить в грязной одежде.



Есть распоряжение комитета по транспорту — «О подтверждении и проверке подтверждения оплаты проезда». В нем перечисляются способы этой самой оплаты и алгоритм действий, но тоже — только в общих чертах. Из главного:



«в случае выявления уполномоченным лицом, осуществляющим проверку, лица, нарушившего порядок оплаты, указанному уполномоченному лицу предъявляется документ, удостоверяющий личность, лица, нарушившего порядок оплаты»; «в случае выявления уполномоченным лицом лица, нарушившего порядок оплаты, уполномоченным лицом принимаются меры, направленные на привлечение лица, нарушившего порядок оплаты, к ответственности в соответствии с действующим законодательством»; «за нарушение порядка оплаты пассажиры несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством».

Практика — в должностных инструкциях и немного все же — в городских правилах пользования транспортом. Как в очередной раз пояснили «Фонтанке» в комтрансе, пассажир обязан, войдя в салон транспортного средства, немедленно и не ожидая требований кондуктора, оплатить проезд и провоз багажа. Не купил своевременно разовый билет (или едешь льготно по неподходящему документу) — все, ты считаешься не оплатившим проезд. Но что такое это «своевременно» — никто не объяснит.



В любом случае, пока ты общаешься именно с кондуктором, у тебя всегда есть возможность оплатить проезд. Но по мере внедрения электронных способов оплаты и гашения билетов все чаще возникает спор: это у меня карточка «пустая» или у вас валидаторы не пашут? Или как в последнем случае: пассажирка уверяет, что перевела деньга на «Подорожник» через личный кабинет, но активировать отложенный платеж при кондукторе не смогла (хотя такую функцию с весны внедрили практически везде). Кто виноват? И кто вообще должен выяснять это на маршруте?



В транспортном блоке уповают на предрейсовые осмотры и наметанный взгляд: «Перед выездом из парка водитель обязан проверить работоспособность бортового оборудования системы электронного контроля оплаты проезда (БО СЭКОП) и проверить правильность отображения на консоли водителя маршрута и наряда. При обнаружении видимых неполадок в работе бортового оборудования БО СЭКОП кондуктору следует сообщить о них водителю автобуса. По возвращении в парк водитель должен внести информацию о неисправности в диспетчерской парка в журнал БО СЭКОП». Но видимые неполадки на то и видимые, чтобы их мог рассмотреть кто угодно, кондуктор явно не разбирается в причудах электронной начинки системы оплаты.



Насчет толкать / не толкать — здесь расхождений нет. «Кондуктор согласно должностной инструкции должен быть вежливым и внимательным с пассажирами, по требованию пассажиров называть свою фамилию и табельный номер, давать разъяснения по вопросам пути следования автобуса и платы за проезд, — говорят в комитете. — При возникновении ситуации, когда пассажир не желает оплатить проезд или предъявить для контроля проездной билет на электронном носителе, кондуктор должен предложить ему выйти из транспортного средства на следующей остановке. Запрещается отбирать какие-либо вещи, документы у пассажиров, не оплативших проезд, высаживать их вне зоны остановки, вступать в конфликт с пассажирами, грубить».



«Ни ссадить, ни заставить…»

Запрет «высаживать вне зоны остановки» вроде бы подразумевает, что на остановке можно. Но дальше практика. Предложить выйти — да. Многие ли согласятся из тех, кто считает себя не обязанным платить? Или тех, кто отказывается прикладывать банковскую карту к валидатору во второй раз для проверки — боясь, что либо деньги спишут повторно, либо «данные украдут» (основано на личных наблюдениях корреспондента за пассажирами общественного транспорта)?

Высаживать силой — конечно, нет. «Фонтанка» уточнила в ГЭТ и получила ответ: «Если человек отказывается платить, кондуктор его призывает повторно это сделать». В общем, диалог может зациклиться навсегда.



«Фонтанка» поговорила с человеком, который работал кондуктором у одного из городских перевозчиков. «Мы ничего не имеем права делать, ни ссадить, не заставить, ничего, — говорит он. — Можно попробовать воззвать к совести, на этом всё».



Один из водителей рассказал «Фонтанке», что неоднократно видел такую картину: кондуктор выходит из автобуса на остановке, давая знак водителю, что «дальше не едем, пока не заплатит». «Можно, конечно, сыграть в «отряд не заметил потери бойца» и ехать дальше, но я бы так не сделал, — говорит он. — Хотя это проблема, за тобой выстраивается пробка из автобусов и троллейбусов, люди ждут… По большому счету, надо связываться с диспетчерской в таком случае, но никто так не делает, что они нам могут посоветовать?» Собеседник «Фонтанки» из числа кондукторов подтверждает: «Ну и как вы это себе представляете? Там другие пассажиры будут возникать, так что это бессмысленно».



В комтрансе говорят, что «в случае причинения пассажиром технического повреждения автобусу и других случаях грубого нарушения правил пользования наземным пассажирским транспортом кондуктор должен принять меры к его задержанию, при возможности — привлечь свидетелей, а если потребуется — обратиться за содействием к сотрудникам полиции». В действительности речь, конечно, не о безбилетниках, а о драчунах. Насколько кондукторы, подавляющее большинство которых женщины, могут принять меры к задержанию дебошира — вопрос. И вопрос — как им относиться к тем пассажирам, которые решили «удалить» неплательщика из автобуса: как к заступнику или как к нарушителю правил пользования наземным транспортом?



Контролеры



О том, что Петербург поступательно переходит на «бескондукторку», «Фонтанка» писала неоднократно — как и о том, какие вызовы это в себе скрывает. Сейчас без постоянного человека в спецовке в автобусе ездят все частные перевозчики («Вест-Сервис», «Домтрансавто», «Третий парк» и «Такси»). Параллельно кондукторов снимают с наименее загруженных маршрутов городских предприятий — там, где в среднем 7,7% зайцев нанесут наименьший удар по выручке и где расходы на специального сотрудника оказываются больше, чем предполагаемый эффект.



Дополнительная нагрузка ложится на контролеров «Организатора перевозок», людей туда набирали массово, сейчас их больше 500. Они вроде «старшего брата», которого может позвать кондуктор; правда, приходят они сами и без зова, да и самих кондукторов проверяют. Для них в теории любой человек, который в момент общения не может подтвердить факт оплаты проезда, — нарушитель с перспективой 500-рублевого штрафа (идея поднять его в 5 раз заглохла). И потому полномочий у них побольше.



Контролеры-ревизоры заходят — в идеале — в разные двери и дают время вошедшим вместе с ними оплатить проезд (оно варьируется в зависимости от загруженности общественного транспорта). «После начала движения автобуса контролер активирует функции проведения билетного контроля на персональном устройстве контролера-ревизора, блокирует стационарные валидаторы, представляется и начинает мероприятие», — говорят в «Организаторе перевозок». Обычные валидаторы блокируют, чтобы не позволить неплательщику уйти от ответственности. По сути, это означает, что завершить проверку надо за один перегон до следующей остановки либо разблокировать на ней оборудование, внимательно отследить всех «свежевошедших» и двигаться дальше.



На практике бывает по-разному. И оплату проезда можно подтвердить путем повторного прикладывания к стационарному валидатору. Если он выключен по неисправности — контролер фиксирует это; кроме того, у него есть тестовая банковская карта, чтобы проверять работоспособность техники.



Дальше снова развилка. Если выявлен нарушитель, контролер требует предъявить документ, удостоверяющий личность, для составления акта. Хорошо, если с ним в рейде сотрудник Росгвардии (такое бывает). Если нет — многие отказываются, и тогда протокол оформляют, по сути, на неустановленное лицо, говорит собеседник в транспортном блоке.



Однако контролер, в отличие от кондуктора, вправе вызвать сотрудников полиции для установления личности безбилетного пассажира. Не говоря уж о случаях какого-то хулиганства и рукоприкладства. Но самому ему все так же «запрещается применять в отношении пассажира физическую силу, допускать превышение пределов необходимой самообороны».



Если оплачивать проезд заяц все равно не готов (а это уже не освободит его от штрафа), то алгоритм такой: контролер фиксирует все при помощи фотовидеокамеры; предупреждает пассажира о правонарушении; при отказе доводит до его сведения, что по федеральному закону тот должен покинуть транспорт на ближайшей остановке.



Но и в этом случае очень много нюансов — все-таки речь о повседневном общении людей. В конце года стало известно, что одного из контролеров самого оштрафовали на 20 тысяч за то, что он принудительно высадил 13-летнюю девочку из общественного транспорта на остановке у лесополосы (формулировка прокуратуры). По данным «Фонтанки», это решение сейчас обжалуется. Во-первых, в ОП не согласны насчет лесополосы; во-вторых — насчет «принудительно высадил». «Там вопрос, кто кому и что сказал, — говорит знающий собеседник «Фонтанки». — Девочке 13 лет, она несовершеннолетняя, если бы контролер ее выгнал из автобуса — это серьезное нарушение (в том числе и той самой ст. 20 259-ФЗ. — Прим. ред.). Но если контролер просто сказал, что в этом автобусе нельзя оплачивать наличными, а девочка приняла это как сигнал к тому, чтобы выйти, — это немного другая ситуация».



«Фонтанке» в самом учреждении в ответ на запрос подтвердили: «Контролёр, соблюдая свои должностные обязанности, зайдя в автобус, спросил у неё про оплату проезда. Выяснилось, что у пассажира нет возможности оплатить проезд безналичным способом оплаты. Требований покинуть транспортное средство от контролёра не поступало. Пассажирка покинула салон самостоятельно на следующей остановке. Решение прокуратуры не вступило в силу. В настоящее время оно обжаловано».