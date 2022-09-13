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    Смольный рассказал, как общаться с контролерами. Для детей могут потребовать показать свидетельство о рождении

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    Петербургский комитет по транспорту опубликовал проект распоряжения, которое определяет — как пассажир должен подтверждать оплату проезда или перевозки детей. В нем говорится, каких документов вправе требовать контролер.

    Документ появился 13 сентября. Согласно ему, оплата проезда и перевозки сверхнормативного багажа подтверждается пассажиром посредством предъявления перевозчику или должностным лицам комтранса следующих билетов: билета на электронном или материальном носителе после его регистрации при входе в транспортное средство; электронного средства платежа, позволяющего подтвердить факт оплаты по безналичному расчету — опять же при входе; идентификатора электронного билета, информация о котором хранится в специальной автоматизированной информационной системе.

    Когда речь идет о льготах по оплате, «по требованию уполномоченных лиц предъявляется документ, подтверждающий право на предоставление указанных преимуществ или льгот». Если в таком документе есть фотография, паспорт доставать не придется. В случае, если человек показал льготный билет, но отказывается предъявить подтверждение, что он имеет право на эти льготы — такой билет изымается; на этот счет составляется специальный акт, один экземпляр отдают пассажиру.

    Если же требуется подтверждение оплаты проезда для ребенка, в том числе со льготами, то «уполномоченные лица вправе потребовать от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка)».

    С нарушителями порядок такой: уполномоченные лица вправе требовать от зайца документ, удостоверяющий личность, а он обязан его предъявить. «Уплата административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади», — говорится в документе.

    «Фонтанка» писала, что с внедрением новой модели транспортного обслуживания на маршрутах, которые обслуживают частные компании, введена бескондукторная система. Оплату проезда проверяют только контролеры. По расчетам Смольного, доля зайцев не превышает 10%. Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте составляет 500 рублей, хотя его собираются поднять до 2,5 тысячи.

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