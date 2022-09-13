Смольный рассказал, как общаться с контролерами. Для детей могут потребовать показать свидетельство о рождении

Документ появился 13 сентября. Согласно ему, оплата проезда и перевозки сверхнормативного багажа подтверждается пассажиром посредством предъявления перевозчику или должностным лицам комтранса следующих билетов: билета на электронном или материальном носителе после его регистрации при входе в транспортное средство; электронного средства платежа, позволяющего подтвердить факт оплаты по безналичному расчету — опять же при входе; идентификатора электронного билета, информация о котором хранится в специальной автоматизированной информационной системе.

Когда речь идет о льготах по оплате, «по требованию уполномоченных лиц предъявляется документ, подтверждающий право на предоставление указанных преимуществ или льгот». Если в таком документе есть фотография, паспорт доставать не придется. В случае, если человек показал льготный билет, но отказывается предъявить подтверждение, что он имеет право на эти льготы — такой билет изымается; на этот счет составляется специальный акт, один экземпляр отдают пассажиру.



Если же требуется подтверждение оплаты проезда для ребенка, в том числе со льготами, то «уполномоченные лица вправе потребовать от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка)».

