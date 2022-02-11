А вам все равно? Смольный вводит для зайцев на транспорте волчьи штрафы

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Комитет по транспорту 11 февраля опубликовал проект постановления, в котором содержится текст изменений в городской кодекс об административных правонарушениях. А они просты: за проезд без билета в метро — штраф увеличивается с тысячи рублей до 2,5 тысяч (при стоимости разовой поездки в 65 рублей). Такое же наказание будет предусмотрено для зайцев на наземном транспорте (там цена проезда — 60 рублей), вот только в их случае ужесточение вообще пятикратное — сейчас-то они платят 500 рублей, если попадутся.





Смольный давно уже взял курс на более жесткое регламентирование работы транспорта — достаточно вспомнить запреты на сбор милостыни и «зловонную одежду». Но штрафы для неплательщиков — это не про эстетику и не про политику в преддверии транспортной реформы (профильный блок ее так не называет, зато называет губернатор, стало быть — возможны оба «написания»). Это чистый расчет. В апреле в городе начнется первый этап внедрения новой модели транспортного обслуживания: поедут 97 автобусных маршрутов, которые разыграли с новыми перевозчиками и по новой форме контракта. В июне — еще 94, и в июле — оставшиеся 156. Всего — 2800 автобусов, и ни в одном не будет кондуктора.



Об этой коллизии говорили с самого начала, когда новую модель еще только разрабатывали. Новые брутто-контракты позволяют самим перевозчикам вообще не заморачиваться насчет транспондеров и талончиков — им и так фиксированную сумму целиком выплачивает бюджет, только транспортную работу выполняй. Город тоже не собирался создавать условное ГБУ «Кондуктор» и наводнять коммерческие маршруты людьми в оранжевом. «У нас здесь будет другая рискоориентированная модель, — говорил 2 года назад вице-губернатор Максим Соколов. — Я надеюсь, не появится лозунгов — ура, гуляем бесплатно. Мы исходим из сознательности всех участников процесса».



Рискоориентированная модель — это контролеры, которые в непредсказуемом режиме должны подсаживаться в автобусы, называлось количество — 300 человек, потом звучало 500. По мере того, как реформа откладывалась, комтранс, вроде бы, задумался: а может быть, все-таки нанять кондукторов — это менее затратно, чем закладываться на неизбежный процент неплательщиков. Но нет.



Определившись принципиально, начали считать. Без предупреждения перевели несколько городских маршрутов на бескондукторку, и пошли по ним с контролерскими рейдами, заодно и маски проверяли. С августа 2020-го по конец ноября 2021-го провели 120 тысяч поездок, под которые угодили 1,7 млн пассажиров. Зайцами оказались 190 тысяч человек, то есть 10,8%, на одну проверку — один безбилетник. Но из них чуть ли не половина — не злонамеренные неплательщики, а забывчивые: «у меня единый льготный, чего его прикладывать». Составили и некий рейтинг честности: воистину, гнездом порока оказался 9-й трамвай (17% зайцев) и 141-й автобус (15%), на пути к совершенству — автобусы №№ 161 и 143 (5 и 7%).

«Основная часть пассажиров оплачивают проезд в первые минуты поездки посредством валидатора или приобретают билет у водителя. Как правило это постоянные пассажиры, которые уже привыкли к отсутствию кондуктора на маршрутах, — говорят в комтрансе. — Однако есть небольшая доля пассажиров, которые при наличии льготных билетов и билетов длительного пользования, забывают зарегистрировать поездку. Им требуется напоминание водителя или контролера. Уже в этом году мы начнём применять штрафные санкции и к таким пассажирам».

Теперь эту в среднем 10-процентую долю пропустят еще и через контролерский фильтр, и каждый оштрафованный на 2,5 тысячи заплатит, по сути, за себя и за 40 своих товарищей по взгляду на мир. По данным «Фонтанки», в комитете продвигали идею поднять штраф до стоимости единого месячного проездного (почти 3,5 тысячи). Символизм понятен: попался один раз — считай, месяц откатался, если судить по кошельку. В конечном счете решили примерно уравнять наказание со стоимостью месячного комбинированного (трамвай, троллейбус, автобус), которая составляет 2282 рубля. «Увеличение штрафа направлено на повышение уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижение случаев безбилетного проезда», — пояснили очевидное в комитете.



Вооружить контролеров собираются с помощью информационной подсистемы «Контроль оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа» и новым оборудованием, которое позволит сотрудникам Организатора перевозок не только проверять оплату, но и производить видеофиксацию проводимых мероприятий.

Уход человека в спецовке из автобуса чреват еще одним последствием: некому продать пассажиру билет за наличные, а такое безусловное право ему дает федеральный закон. И водителя привлекать, как делают в ряде случаев сейчас (мнение водителей по этой общественной нагрузке понятно) не получится, в условиях брутто-контрактов такого пункта нет. В связи с этим Смольный и заказал разработку системы по считыванию одноразовых билетов на основе QR-кодов: эти талончики будут покупать за живые деньги в пунктах продаж и валидировать в салоне прикладывая к транспондеру. «СберТройка» так хочет застолбить себе место в Петербурге, что согласилась доплатить за само право выполнить эту работу.



Для городских наземных ГУПов — «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» — тоже заказали модернизацию бортового оборудования с учетом новой «наличной» реальности, хотя там бескондукторные маршруты — это исключения. «Организатор перевозок» уже в новом году провел аукцион на закупку мобильных терминалов оплаты для кондукторов с функцией гашения одноразовых талончиков по QR-кодам — более 800 единиц за 31 млн рублей. Заявки никто не подал.



Напоследок опрос, чтобы понять, все ли считали сигнал чиновников.



Собираетесь ли вы оплачивать проезд при отсутствии кондукторов, но в разы выросших штрафах? Да, всегда оплачиваю, вне зависимости от этих условий Да, неохота «влететь» на 2,5 тысячи вместо экономии 60 рублей Нет, рискну, попробуйте поймать меня Нет, но до первого провала

Николай Кудин

«Фонтанка.ру»

