А вам все равно? Смольный вводит для зайцев на транспорте волчьи штрафы

Комитет по транспорту 11 февраля опубликовал проект постановления, в котором содержится текст изменений в городской кодекс об административных правонарушениях. А они просты: за проезд без билета в метро — штраф увеличивается с тысячи рублей до 2,5 тысяч (при стоимости разовой поездки в 65 рублей). Такое же наказание будет предусмотрено для зайцев на наземном транспорте (там цена проезда — 60 рублей), вот только в их случае ужесточение вообще пятикратное — сейчас-то они платят 500 рублей, если попадутся.
Смольный давно уже взял курс на более жесткое регламентирование работы транспорта — достаточно вспомнить запреты на сбор милостыни и «зловонную одежду». Но штрафы для неплательщиков — это не про эстетику и не про политику в преддверии транспортной реформы (профильный блок ее так не называет, зато называет губернатор, стало быть — возможны оба «написания»). Это чистый расчет. В апреле в городе начнется первый этап внедрения новой модели транспортного обслуживания: поедут 97 автобусных маршрутов, которые разыграли с новыми перевозчиками и по новой форме контракта. В июне — еще 94, и в июле — оставшиеся 156. Всего — 2800 автобусов, и ни в одном не будет кондуктора.
Об этой коллизии говорили с самого начала, когда новую модель еще только разрабатывали. Новые брутто-контракты позволяют самим перевозчикам вообще не заморачиваться насчет транспондеров и талончиков — им и так фиксированную сумму целиком выплачивает бюджет, только транспортную работу выполняй. Город тоже не собирался создавать условное ГБУ «Кондуктор» и наводнять коммерческие маршруты людьми в оранжевом. «У нас здесь будет другая рискоориентированная модель, — говорил 2 года назад вице-губернатор Максим Соколов. — Я надеюсь, не появится лозунгов — ура, гуляем бесплатно. Мы исходим из сознательности всех участников процесса».
Рискоориентированная модель — это контролеры, которые в непредсказуемом режиме должны подсаживаться в автобусы, называлось количество — 300 человек, потом звучало 500. По мере того, как реформа откладывалась, комтранс, вроде бы, задумался: а может быть, все-таки нанять кондукторов — это менее затратно, чем закладываться на неизбежный процент неплательщиков. Но нет.
Определившись принципиально, начали считать. Без предупреждения перевели несколько городских маршрутов на бескондукторку, и пошли по ним с контролерскими рейдами, заодно и маски проверяли. С августа 2020-го по конец ноября 2021-го провели 120 тысяч поездок, под которые угодили 1,7 млн пассажиров. Зайцами оказались 190 тысяч человек, то есть 10,8%, на одну проверку — один безбилетник. Но из них чуть ли не половина — не злонамеренные неплательщики, а забывчивые: «у меня единый льготный, чего его прикладывать». Составили и некий рейтинг честности: воистину, гнездом порока оказался 9-й трамвай (17% зайцев) и 141-й автобус (15%), на пути к совершенству — автобусы №№ 161 и 143 (5 и 7%).
«Основная часть пассажиров оплачивают проезд в первые минуты поездки посредством валидатора или приобретают билет у водителя. Как правило это постоянные пассажиры, которые уже привыкли к отсутствию кондуктора на маршрутах, — говорят в комтрансе. — Однако есть небольшая доля пассажиров, которые при наличии льготных билетов и билетов длительного пользования, забывают зарегистрировать поездку. Им требуется напоминание водителя или контролера. Уже в этом году мы начнём применять штрафные санкции и к таким пассажирам».
Теперь эту в среднем 10-процентую долю пропустят еще и через контролерский фильтр, и каждый оштрафованный на 2,5 тысячи заплатит, по сути, за себя и за 40 своих товарищей по взгляду на мир. По данным «Фонтанки», в комитете продвигали идею поднять штраф до стоимости единого месячного проездного (почти 3,5 тысячи). Символизм понятен: попался один раз — считай, месяц откатался, если судить по кошельку. В конечном счете решили примерно уравнять наказание со стоимостью месячного комбинированного (трамвай, троллейбус, автобус), которая составляет 2282 рубля. «Увеличение штрафа направлено на повышение уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижение случаев безбилетного проезда», — пояснили очевидное в комитете.
Вооружить контролеров собираются с помощью информационной подсистемы «Контроль оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа» и новым оборудованием, которое позволит сотрудникам Организатора перевозок не только проверять оплату, но и производить видеофиксацию проводимых мероприятий.
Уход человека в спецовке из автобуса чреват еще одним последствием: некому продать пассажиру билет за наличные, а такое безусловное право ему дает федеральный закон. И водителя привлекать, как делают в ряде случаев сейчас (мнение водителей по этой общественной нагрузке понятно) не получится, в условиях брутто-контрактов такого пункта нет. В связи с этим Смольный и заказал разработку системы по считыванию одноразовых билетов на основе QR-кодов: эти талончики будут покупать за живые деньги в пунктах продаж и валидировать в салоне прикладывая к транспондеру. «СберТройка» так хочет застолбить себе место в Петербурге, что согласилась доплатить за само право выполнить эту работу.
Для городских наземных ГУПов — «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» — тоже заказали модернизацию бортового оборудования с учетом новой «наличной» реальности, хотя там бескондукторные маршруты — это исключения. «Организатор перевозок» уже в новом году провел аукцион на закупку мобильных терминалов оплаты для кондукторов с функцией гашения одноразовых талончиков по QR-кодам — более 800 единиц за 31 млн рублей. Заявки никто не подал.
Напоследок опрос, чтобы понять, все ли считали сигнал чиновников.
Собираетесь ли вы оплачивать проезд при отсутствии кондукторов, но в разы выросших штрафах?
Николай Кудин
«Фонтанка.ру»