Общественный транспорт Петербурга за 117 млн научат считывать QR-коды. Это не про вакцинацию

Документация на сайте госзакупок была опубликована накануне, 1 декабря. Максимальная стоимость — 117 млн. В тексте указано предельное число единиц подвижного состава, которых это должно коснуться: для «Горэлектротранса» — 1 481, для «Пассажиравтотранса» — 1 678. К 1 апреля, когда будет запущена первая очередь новой модели транспортного обслуживания, должно быть модернизировано 1 500 транспортных средств ПАТ и 1 200 — ГЭТ.



«Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте Смольного. Эти QR-коды не имеют отношения к вакцинации и допуску в общественный транспорт только при наличии подтверждения о сделанной прививке. Речь идет о том, чтобы пассажиры могли за наличные приобрести разовые билеты на проезд, а затем валидировать их в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов, где нет кондукторов.