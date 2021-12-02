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Общественный транспорт Петербурга за 117 млн научат считывать QR-коды. Это не про вакцинацию

Горэлектротранс ищет подрядчика на модернизацию бортового оборудования системы электронного контроля оплаты проезда. Цель — научить валидаторы распознавать разовые билеты на основе QR-кода.

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Документация на сайте госзакупок была опубликована накануне, 1 декабря. Максимальная стоимость — 117 млн. В тексте указано предельное число единиц подвижного состава, которых это должно коснуться: для «Горэлектротранса» — 1 481, для «Пассажиравтотранса» — 1 678. К 1 апреля, когда будет запущена первая очередь новой модели транспортного обслуживания, должно быть модернизировано 1 500 транспортных средств ПАТ и 1 200 — ГЭТ.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте Смольного. Эти QR-коды не имеют отношения к вакцинации и допуску в общественный транспорт только при наличии подтверждения о сделанной прививке. Речь идет о том, чтобы пассажиры могли за наличные приобрести разовые билеты на проезд, а затем валидировать их в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов, где нет кондукторов.

«В данный момент в городском наземном транспорте установлены валидаторы различных моделей, — прокомментировали в комтрансе. — Общее программное обеспечение объединит их функцией распознавания разовых проездных билетов».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

e8okcy045171
Личного кабинета для Подорожника так и нет, ни посмотреть, сколько денег на карте, ни проверить расходы. По интернету положить деньги можно, но нужно после этого прикладывать к валидатору, а в пригороде этих валидаторов в автобусах нет. Эту систему толком не доделали, а уже что-то новое придумывают. Понятно, что всё это для принудительного QR кодирования, для чего еще?
Pupin
Скажите, а 15 миллионов устроят отца "Общественного транспорта Петербурга"? Или у нас любая инициатива меньше миллиона евро не обходится. Ярмарку новогоднюю провести – миллион евро, на выходе колхоз. Уверен, что в Таллине, где и общественный транспорт лучше и ярмарки лучше на это тратят в 2-3 раза меньше, так как там не попилить в нашил масштабах. Спасибо хоть, что город украшаете нормально.
denga
Это клондайк,сначала считыватели за 117 миллионов, а потом каждый год нужно будет перепрограммировать. Лучше бы сразу поставили устройство на Андроиде последнем или Linux, А вирусы, вы не думаете, что нужно будет антивирусы еще поставить на каждый считыватель. И зачем тогда кондукторы?
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