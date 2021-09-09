В метро Петербурга хотят штрафовать за обнаженку или «зловонную одежду»

Смольный разработал законопроект, который дополняет Кодекс административных правонарушений Петербурга и вводит новые штрафы за определенные действия в метрополитене. Комитет по транспорту представил документ 9 сентября на антикоррупционную экспертизу.



За проход в метро и нахождение там без одежды или в «зловонной одежде», а также за провоз «зловонной ручной клади» предлагают штрафовать на 100–500 рублей.



От 1000 до 3000 рублей заплатят те, кто решатся провести в подземке культурные, спортивные, политические (включая агитационные), религиозные или другие мероприятия без письменного разрешения ГУП «Петербургский метрополитен».

