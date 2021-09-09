В метро Петербурга хотят штрафовать за обнаженку или «зловонную одежду»

Смольный разработал законопроект, который дополняет Кодекс административных правонарушений Петербурга и вводит новые штрафы за определенные действия в метрополитене. Комитет по транспорту представил документ 9 сентября на антикоррупционную экспертизу.
За проход в метро и нахождение там без одежды или в «зловонной одежде», а также за провоз «зловонной ручной клади» предлагают штрафовать на 100–500 рублей.
От 1000 до 3000 рублей заплатят те, кто решатся провести в подземке культурные, спортивные, политические (включая агитационные), религиозные или другие мероприятия без письменного разрешения ГУП «Петербургский метрополитен».
Еще одна новелла — запрет на использование в подземке беспилотников (штраф до 3 тысяч рублей). Предлагаемая редакция одновременно уточняет, что инвалидная коляска — исключение из запрещенных средств передвижения вроде роликов, самокатов и скейтов.
Также авторы законопроекта предлагают уточнить и расширить список случаев самовольного проникновения. Запрет может распространиться на нахождение на парапетах, ограждениях, размещение на путях метрополитена посторонних предметов и самостоятельное доставание упавших вещей. Все эти действия обойдутся в штраф от 500 до 3 тысяч рублей.
Аналогичное наказание грозит и тем, кто открывает двери вагона во время движения и остановок поезда или препятствует их открытию\закрытию и задерживает отправление поезда.