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В метро Петербурга хотят штрафовать за обнаженку или «зловонную одежду»

Смольный разработал законопроект, который дополняет Кодекс административных правонарушений Петербурга и вводит новые штрафы за определенные действия в метрополитене. Комитет по транспорту представил документ 9 сентября на антикоррупционную экспертизу.

За проход в метро и нахождение там без одежды или в «зловонной одежде», а также за провоз «зловонной ручной клади» предлагают штрафовать на 100–500 рублей.

От 1000 до 3000 рублей заплатят те, кто решатся провести в подземке культурные, спортивные, политические (включая агитационные), религиозные или другие мероприятия без письменного разрешения ГУП «Петербургский метрополитен».

Еще одна новелла — запрет на использование в подземке беспилотников (штраф до 3 тысяч рублей). Предлагаемая редакция одновременно уточняет, что инвалидная коляска — исключение из запрещенных средств передвижения вроде роликов, самокатов и скейтов.

Также авторы законопроекта предлагают уточнить и расширить список случаев самовольного проникновения. Запрет может распространиться на нахождение на парапетах, ограждениях, размещение на путях метрополитена посторонних предметов и самостоятельное доставание упавших вещей. Все эти действия обойдутся в штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

Аналогичное наказание грозит и тем, кто открывает двери вагона во время движения и остановок поезда или препятствует их открытию\закрытию и задерживает отправление поезда.

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Комментарии (13)

1st.spb
Популизм, как обычно
Что такое "зловоние"? Если у кого нарушение обоняния или отвратительный парфюм - то это тоже будет "зловоние" (меня вот от приторного Kenzo воротит, прям не могу).
С другой стороны не удивлюсь, если метрополитен внезапно объявит конкурс на закупку газоанализаторов портативных и прочей ерунды.
Нет, товарищи, дна у нас. Манагерьё отчаянно доказывает что есть еще куда отрицательно расти.
BaGira
А кто будет определять насколько зловонна одежда и тянет ли зловоние на штраф? Вот если бы штраф ввели для наевшихся чеснока - это даааа…. Особенно в лифтах!
Редиска Здесь
Некоторые женщины используют парфюм в таких количествах, что воняет хуже любого зловония.
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