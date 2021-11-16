FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

«Сбертройка» снабдит Петербург талонами на проезд с QR-кодами и доплатит за это

ООО «Сбертройка» займется созданием в Петербурге системы для того, чтобы пассажиры наземного транспорта по-прежнему могли оплатить проезд наличными. Компания сама заплатит городу 25 млн рублей за право это сделать.

1
Печать

Протокол соответствующего аукциона был опубликован 16 ноября. Согласно ему, участники снижали стартовую цену в 40 млн до тех пор, пока вообще не ушли в минус. После этого началась торговля за право заключения контракта — то есть теперь сами участники делают предложение по той сумме, которую они готовы заплатить. Трое перевалили за 25 млн рублей: ООО «Системы электронных телефонных карт», ООО «Урбан Траффик» и ООО «Сбертройка». Последний поднял цену до 25 млн 279 тысяч, ее уже никто не перебил.

«Сбертройка» принадлежит на 49% Сбербанку (через «Расчетные решения»), на 49% — ГУП «Московский метрополитен» и на 2% — АО «Мострансавто». Первым проектом этого совместного предприятия столичного правительства и Сбербанка заявлялась межрегиональная система оплаты проезда в Москве и Московской области.

«Фонтанка» подробно рассказывала о системе проездных билетов с QR-кодами, которую Смольный планирует запустить в 2022 году. Смысл в том, чтобы после транспортной реформы с ее бескондукторным режимом у пассажиров все же оставалась возможность оплатить проезд не только билетами длительного пользования или банковской картой, но и наличными. Такое право им гарантирует законодательство. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Spokoyno
Запарили уже с этими куарами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний