«Сбертройка» снабдит Петербург талонами на проезд с QR-кодами и доплатит за это

Протокол соответствующего аукциона был опубликован 16 ноября. Согласно ему, участники снижали стартовую цену в 40 млн до тех пор, пока вообще не ушли в минус. После этого началась торговля за право заключения контракта — то есть теперь сами участники делают предложение по той сумме, которую они готовы заплатить. Трое перевалили за 25 млн рублей: ООО «Системы электронных телефонных карт», ООО «Урбан Траффик» и ООО «Сбертройка». Последний поднял цену до 25 млн 279 тысяч, ее уже никто не перебил.

«Сбертройка» принадлежит на 49% Сбербанку (через «Расчетные решения»), на 49% — ГУП «Московский метрополитен» и на 2% — АО «Мострансавто». Первым проектом этого совместного предприятия столичного правительства и Сбербанка заявлялась межрегиональная система оплаты проезда в Москве и Московской области.



«Фонтанка» подробно рассказывала о системе проездных билетов с QR-кодами, которую Смольный планирует запустить в 2022 году. Смысл в том, чтобы после транспортной реформы с ее бескондукторным режимом у пассажиров все же оставалась возможность оплатить проезд не только билетами длительного пользования или банковской картой, но и наличными. Такое право им гарантирует законодательство. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

