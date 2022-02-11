Смольный в разы увеличит штрафы для зайцев в петербургском общественном транспорте

Торопился,заскочил в автобус,

Погрузился в свой любимый TikTok,

Только вспомнил вдруг о билете,

По спине пробежал холодок.

Над тобою склонились две хари,

-У тебя Подорожник или билет?

Ты не мог объяснить,что это случайность,

И что-то лепетал в ответ.

В спину ствол,наручники на руки

А потом швырнули в автозак,

Будет в отделении с пристрастием

Показаний требовать следак...

Всё пройдешь:огонь,воду и трубы,

И когда ты вернёшься в свой дом,

Этого никогда не забудешь,

И ходить будешь только пешком.