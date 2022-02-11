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Смольный в разы увеличит штрафы для зайцев в петербургском общественном транспорте

Правительство Петербурга намерено кратно увеличить штрафы за проезд в общественном транспорте без оплаты. Эта идея по времени совпадает с введением бескондукторного обслуживания.

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Повышение штрафов содержится в проекте изменений в городской кодекс об административных правонарушениях. Опубликованным 11 февраля проектом постановления губернатору рекомендовано внести их в Законодательное собрание. Пунктов два. Если сейчас проезд в петербургском метрополитене без оплаты влечет штраф в 1 тысячу рублей, то теперь предложено поднять сумму до 2,5 тысяч; на наземном транспорте рост пятикратный — с 500 рублей до тех же 2,5 тысяч. Ранее Смольный менял и добавлял другие статьи, связанные с противоправными действиями в подземке.

С апреля по июль в Петербурге будет внедряться новая модель транспортного обслуживания. Одной из ее новелл является то, что коммерческие перевозчики не будут заинтересованы собирать оплату с пассажиров, их контракт будет целиком оплачиваться из бюджета. В связи с этим, Смольный намерен переходить на бескондукторное обслуживание, для чего разрабатывает, в частности, и новые электронные сервисы. На городских маршрутах много месяцев тестировался проезд без кондуктора — только с контролерами. По данным чиновников, доля неплательщиков — порядка 10%, многие из них просто забывают приложить уже имеющийся у них билет длительного пользования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Local
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Погрузился в свой любимый TikTok,
Только вспомнил вдруг о билете,
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Над тобою склонились две хари,
-У тебя Подорожник или билет?
Ты не мог объяснить,что это случайность,
И что-то лепетал в ответ.
В спину ствол,наручники на руки
А потом швырнули в автозак,
Будет в отделении с пристрастием
Показаний требовать следак...
Всё пройдешь:огонь,воду и трубы,
И когда ты вернёшься в свой дом,
Этого никогда не забудешь,
И ходить будешь только пешком.
zelf
А что от этих дармоедов из Cмольного можно ещё ожидать?
Laplace
На одних социальных маршрутах оплату берут на входе, на других - на выходе. Сначала нужно добиться единообразия в этом вопросе...
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