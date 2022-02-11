Смольный в разы увеличит штрафы для зайцев в петербургском общественном транспорте

Повышение штрафов содержится в проекте изменений в городской кодекс об административных правонарушениях. Опубликованным 11 февраля проектом постановления губернатору рекомендовано внести их в Законодательное собрание. Пунктов два. Если сейчас проезд в петербургском метрополитене без оплаты влечет штраф в 1 тысячу рублей, то теперь предложено поднять сумму до 2,5 тысяч; на наземном транспорте рост пятикратный — с 500 рублей до тех же 2,5 тысяч. Ранее Смольный менял и добавлял другие статьи, связанные с противоправными действиями в подземке.
С апреля по июль в Петербурге будет внедряться новая модель транспортного обслуживания. Одной из ее новелл является то, что коммерческие перевозчики не будут заинтересованы собирать оплату с пассажиров, их контракт будет целиком оплачиваться из бюджета. В связи с этим, Смольный намерен переходить на бескондукторное обслуживание, для чего разрабатывает, в частности, и новые электронные сервисы. На городских маршрутах много месяцев тестировался проезд без кондуктора — только с контролерами. По данным чиновников, доля неплательщиков — порядка 10%, многие из них просто забывают приложить уже имеющийся у них билет длительного пользования.