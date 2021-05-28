Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Автобус Volgabus-6271.05 маршрута № 2 утром 27 мая резко сошел с проезжей части и на крейсерской скорости въехал в опору «Горэлектротранса», сбив еще и пешехода. Пострадали шесть человек, включая водителя, а для того, чтобы снять машину со столба пришлось пригонять кран. Ответственные чиновники отчитались так, что впору предполагать сглаз, потому что по остальным фронтам — не придраться: здоровый, опытный и отдохнувший всласть водитель за рулем надежной и совершенно исправной машины.

По данным же «Фонтанки», только за май водители «Волгабаса» с бортовым номером 5494, который в день города повис на столбе, полтора десятка раз обращались к рембазе. В этом перечне как задачи «закрепить бачок» или отремонтировать крышку люка, так и сообщения в духе «двигатель не развивает обороты», «не горит правый повторитель поворотов», «течь масла из двигателя», «утечка воздуха из трубки крана стояночного тормоза».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В самом «Пассажиравтотрансе» на вопросы «Фонтанки» ответили, что все заявки были закрыты. «Автобус был исправен, — настаивают в предприятии. — Более того, прошёл допобслуживание, поскольку находится в списке транспорта для обслуживания Евро». Напомним, болельщиков во время турнира предполагается перевозить с помощью шаттлов.



«Фонтанка» поговорила с несколькими водителями ПАТ, и заявки — это их отдельная боль. «Месяцами можно подавать одну и ту же, а ее не выполняют, — признается один из водителей парка. — Дверь не закрывается, а ты ездишь и ездишь. Коллега подавал заявку на ремонт рулевых тяг, но через день выехал с той же проблемой. Был случай, когда заклинило колодки, приехал технарь и выяснил, что одно колесо уже к тому времени заглушено, не тормозит. Глушить второе отказались и дали возврат в парк».



«По большому счету, у нас это норма, — говорит еще один водитель. — Мы не единожды обращаемся по одной и той же проблеме. Есть пример: оставили машину в парке с заявкой, что двери не работают, спустя сутки выехали — раз, и возврат в парк из-за проблемы с дверью. Нам разрешается ехать до конечной с одной заблокированной дверью, если их в автобусе не менее 3. Но конечно, если что-то серьезное, вроде проблем с тормозами — ни один водитель не поедет».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В городе сейчас катаются 165 «гармошек» Volgabus-6271.05, они есть почти во всех парках ПАТ. Конкретная модель разрабатывалась фактически для Петербурга, первый контракт на поставку 125 машин за 2,3 млрд комтранс заключил еще в 2016 году, каждая обошлась примерно в 18 млн рублей. Опрошенные водители, которым довелось поработать на этом автобусе, специфических претензий не высказывали, разве что говорили о своенравной электронике. В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что к расследованию происшествия подключен и представитель компании-производителя.



Зато в чем опрошенные «Фонтанкой» едины, так это в оценке своих условий труда. Комитет по транспорту первым делом заявил, что перед рейсом у водителя было два выходных; по данным «Фонтанки», коллеги пострадавшего сейчас обсуждают между собой, выходил ли он все же 25 числа в наряд или нет. «Пассажиравтотранс» категорически это отрицает, но в целом выход в допсмену— не форс-мажор. Речь идет о строенном наряде, когда на одной машине работают три человека. «Я работаю 4 смены в утро, — объясняет еще один водитель. — Два дня меняет один сменщик, два дня — другой. Потом я 2 суток отдыхаю, по идее. Потом я выхожу на 4 дня в вечер: два дня меняю одного, два дня — другого. То есть работа 4 через 2. Но в порядке вещей, когда в последнюю смену начинаются звонки — ну, выйди пятый день поработай, перекрыть некем».



«Нарядчицы звонят в 8 часов вечера, говорят, у тебя выезд в 5 утра», — подтверждает другой.



«Люди стали увольняться из парка, — говорит третий. — Водители, кондукторы. Может быть, им из-за этого не закрыть наряды, поэтому просят выйти в выходной. Это тяжело. Представьте, вы заканчиваете эту пятую смену в 3 часа ночи, к примеру. Спите до 11 утра. Один день остается на отдых, а потом надо выходить в утро — выезд из парка в 5 утра».



«Если ты отработал до 3 ночи, приехал, лег спать, проснешься днем, и не сможешь снова лечь в 8 часов вечера, если у тебя следующая смена утром. Организм не перестроится, возможно, человек часов 5 поспал», — объясняет водитель парка.



Что соблюдается свято, так это 12-часовой перерыв между сменами. Если меньше — не выпустит компьютер. Соблюсти это правило непросто даже в свой рабочий отрезок. «У меня выезд был в 4:40 утра, а где-то в 16:30 — заезд в парк, — вспоминает одни из бывших водителей 5-го парка. — И эти минуты бегаешь как угорелый, чтобы успеть пройти медика и до следующего выезда у тебя осталось 12 часов. А иначе сорвешь наряд». Как рассказал «Фонтанке» сотрудник парка, двойной оплаты за работу в выходной день нет.



Отдельная история — конечные остановки, где у водителей должно быть время для отдыха, время это съедается пробками: «Ты приезжаешь, опаздываешь, у тебя час с лишним в одну сторону, столько же обратно, с пробками ты три часа за рулем. Так что добежал, отметился, в туалет сходил и снова в кабину. К «двойке» это, кстати, тоже относится».



«Если водитель принимает решение выйти в допсмену, это возможно только при соблюдении трудового кодекса и отраслевых норм по работе водителей, — говорят в ПАТ. — Все графики работы составляются в соответствии с нормативной базой в сфере пассажирских перевозок».



По данным «Фонтанки», сотрудники 5-го парка уже вступили в переписку с руководством как самого парка, так и его профсоюзной организации. Что характерно, оспаривают не практику привлечения по выходным, а систему оплаты. «Водители простаивают в заторах, в очередях при заезде в парк и на заправках, — говорится в письме. — Время, проставленное диспетчером по регламенту, не соответствует фактическому времени заезда в парк. Просим считать время окончания смены не по записи в путевом листе, а по штампу механика ОТК, где также проставляется время — фактическое время заезда в парк».



Второй вопрос — тарифные ставки, из которых высчитывается оклад. С 10 апреля для автобусов большого класса ставка — 109,33 рубля за час, для особо большого — 131,19 рублей. «Премии не платятся в полном объеме, — говорится в письме. — Заработная плата по факту не увеличивается. Просим увеличить ставки на 50%».



С мая цифры, по данным «Фонтанки», другие: 113,05 и 135,65 рублей соответственно. Премия выплачивается исходя из пробега машины и выполненных часов. Общая сумма, в зависимости от класса автобуса, колеблется, по словам водителей, от 50 до 65 тысяч рублей.



Третий момент — «обилечивание». «200 и 210-й маршруты стали пускать без кондуктора, ты должен сам отрывать билетики и считывать карточки. За это якобы доплачивают, но мы особо разницы не видим», — говорит водитель.



«Я работал на самообилетке один день, правда в другом парке, и это ужас моей жизни, — рассказывает его коллега. — Во-первых, пассажиры скачут, как зайцы, а я не имею права задерживать пассажира. Понимаете, на гармошке обилетить всех или впустить через одну дверь? 19 метров машина. А если с пассажирами контактируешь — еще и обязательна маска».



По данным «Фонтанки», водитель разбившегося автобуса действительно на хорошем счету в «Пассажиравтотрансе», нарушений ПДД за ним замечено не было. «Абсолютно дисциплинированный, — говорит один из его товарищей по парку. — Взысканий у него не было, насколько я знаю. Есть люди, которые за месяц раза по 4 получают взыскания: по телефону поговорил, пассажир что-то спросил, а ты ответил — значит отвлекся. Если руководству будет нужно, будут штрафовать и за это, у нас же камеры везде. Или гидрозамедлители, они много где не работают. Ты едешь, особенно зимой по гололеду, у остановки дернуло, пассажир упал — все, штраф. А то, что ты заявки писал, что машину дергает, никого не волнует».



«Нас лишают за все, конфетку съесть нельзя, — добавляет сотрудник 5-го парка. — Я не знаю, может, он уснул, может, ему плохо стало. Но даже конфетку в рот положить — уже легче, ты вроде как прочухался. Уже не так спать хочется. А поверьте, хочется спать всегда всем».



Причины ДТП все еще не установлены, Смольный создал специальную комиссию, а вице-губернатор Максим Соколов поручил провести проверку подвижного состава и медосмотр водителей общественного транспорта в Петербурге. «Работе всех служб пятого парка будет дана оценка», — сообщили в ПАТ.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»