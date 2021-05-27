Регистраторы и камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автобус взбирается на столб в Петербурге.
«Я, конечно, ребята, видел всё, но такого я не видел точно» — так описал ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга один из очевидцев. Утром 27 мая «гармошка» первой своей частью повисла на столбе. Авария попала на видео.
Камера видеорегистратора очевидца зафиксировала, как автобус № 2 едет по Ленинскому проспекту. Подъезжая к остановке на пересечении с улицей Котина, «гармошка» берёт вправо и врезается в опору освещения. По пути общественный транспорт буквально сносит ожидающего пассажира. Мужчину отбрасывает на несколько метров. После столкновения кабину вдавливает столбом, часть двухсекционного автобуса «вскарабкивается» по опоре вверх и остаётся в таком положении.
«Фонтанка.ру»
По последним данным экстренных ведомств, в аварии пострадали пятеро. Это водитель, кондуктор и трое пассажиров. В каком состоянии пешеход — неизвестно. На кадрах, опубликованных очевидцами, он лежит без движения.
Прокуратурой Красносельского района по факту ДТП организована проверка.