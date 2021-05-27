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Авария на Ленинском. Последние новости

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Автобус встал на дыбы. Серьезное ДТП на Ленинском снимали десятки камер

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Регистраторы и камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автобус взбирается на столб в Петербурге.

«Я, конечно, ребята, видел всё, но такого я не видел точно» — так описал ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга один из очевидцев. Утром 27 мая «гармошка» первой своей частью повисла на столбе. Авария попала на видео.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Камера видеорегистратора очевидца зафиксировала, как автобус № 2 едет по Ленинскому проспекту. Подъезжая к остановке на пересечении с улицей Котина, «гармошка» берёт вправо и врезается в опору освещения. По пути общественный транспорт буквально сносит ожидающего пассажира. Мужчину отбрасывает на несколько метров. После столкновения кабину вдавливает столбом, часть двухсекционного автобуса «вскарабкивается» по опоре вверх и остаётся в таком положении.

«Фонтанка.ру»

По последним данным экстренных ведомств, в аварии пострадали пятеро. Это водитель, кондуктор и трое пассажиров. В каком состоянии пешеход — неизвестно. На кадрах, опубликованных очевидцами, он лежит без движения.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Прокуратурой Красносельского района по факту ДТП организована проверка.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

AlBerkut
Водителю плохо стало? Отрубился? Заснул?
Плавное смещение прямо в столб и полное отсутствие торможения, кажись даже с ускорением шёл, как будто нога на педали газа осталась...
Juli777
От этого автобуса №2 только зло. Поэтому езжу на 306 маршрутке. Чисто, спокойно. А в 2-ке грязно, вечно все ругаются, едет на 30-40 минут дольше, чем маршрутка. Неповоротливый, создает пробки для всех, либо гоняется как в данном случае.
nuga
Транспортная реформа увеличит в разы жертв такого общественного транспорта.Не будет маршруток и все набьются в автобусы,а водители не железные дровосеки,вести тяжеленный автобус из двух секций на платформе Камаза,это не одно и тоже,что легкая маршрутка,в которой людей мало и весит она в разы меньше.В данном случае водитель не справился с многотонной махиной,устал,смена с 5 утра,значит конец смены,хорошо,что людей было в салоне 10 человек.
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