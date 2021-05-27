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Авария на Ленинском. Последние новости

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В ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге пострадали шестеро

Комитет по здравоохранению сообщает, что количество пострадавших после наезда автобуса на опору освещения на Ленинском проспекте увеличилось.

По данным пресс-службы комздрава, всего пострадавших шестеро. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четверо — в городскую больницу № 26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести.

Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии.

Состояние пострадавших находится на контроле комитета по здравоохранению. На место происшествия выехал глава комтранса Поляков для оперативного выяснения причин ДТП.

ДТП произошло около 10 утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Момент наезда попал на видео. Причина случившегося пока неизвестна. По данным «Пассажиравтотранса», автобус был исправен перед рейсом, а водитель чувствовал себя хорошо. Сейчас его опрашивать нельзя, он в крайне тяжелом состоянии в больнице.

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Комментарии (2)

Karl111
маршрутки и такси не безопаснее
nuga
Бедные люди,доверие к транспорту,которым управляет город,подорвано.Дешевые тарифы по проездным- замануха.Маршрутки поругаемые в разы комфортнее и безопаснее.То ли ещё будет.
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