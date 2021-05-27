FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
ТЕМА ДНЯ

Авария на Ленинском. Последние новости

А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
11
Печать

Пассажиравтотранс: Причина наезда на опору освещения автобуса в Петербурге пока неизвестна. Автобус был исправен перед рейсом

Компания-перевозчик, автобус которой с маршрутом № 2, сегодня совершил столкновение с фонарным столбом, рассказал о водителе и проверке транспортного средства.

Как сообщает компания 27 мая, за рулем автобуса был 55-летний мужчина. Он перед рейсом прошел осмотр: режим его труда и отдыха был соблюден. Сама «гармошка» была выпущена в 2017 году и находится в исправном состоянии.

«Предприятие со своей стороны возьмет под контроль состояние пострадавших и готово оказать им необходимое содействие. Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией», — сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

ДТП произошло около 10 утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Момент наезда попал на видео.

По данным ГУ МВД и МЧС, пострадали пять человек. Все они уже в больнице. Трое, в том числе и водитель, госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести.

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

nuga
55 лет водиле,устал мужик,ему на пенсию пора,а властям отменить транспортную реформу,за рулем не роботы,а живые люди и подобные многотонные камазовские автобусы с набитыми людьми в будущем городе без маршруток,станут ещё чаще попадать в ДТП,Москва- пример
alexadmin
В новостях ничего не пишут про пешехода, которого снесло автобусом. Что с ним?
***_555
И не свалить ни на гастарбайтеров, ни на маршрутки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний