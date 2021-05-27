Пассажиравтотранс: Причина наезда на опору освещения автобуса в Петербурге пока неизвестна. Автобус был исправен перед рейсом

Как сообщает компания 27 мая, за рулем автобуса был 55-летний мужчина. Он перед рейсом прошел осмотр: режим его труда и отдыха был соблюден. Сама «гармошка» была выпущена в 2017 году и находится в исправном состоянии.



«Предприятие со своей стороны возьмет под контроль состояние пострадавших и готово оказать им необходимое содействие. Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией», — сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».



ДТП произошло около 10 утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Момент наезда попал на видео.

