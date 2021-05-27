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Автобус, повисший на столбе в Петербурге, по пути сбил пешехода. Мужчина отлетел на несколько метров

В ДТП с двухсекционным автобусом в Красносельском районе Петербурга пострадали не только пассажиры, но и пешеход. Это видно на кадрах с видеорегистратора, опубликованных 27 мая.

Судя по ролику, мужчина или ожидал транспорт, или собирался перейти дорогу. Несущийся автобус снёс его перед столкновением со столбом. Пострадавший от удара отлетел на несколько метров. В каком он состоянии, неизвестно. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Авария произошла около десяти утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина и попала в объективы десятков камер. Двухсекционный пассажирский автобус № 2 врезался в опору освещения и повис передней частью в воздухе. По данным экстренных ведомств, пострадали пятеро. Это водитель, кондуктор и трое пассажиров. Предварительно водитель не справился с управлением. Прокуратура начала проверку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Carolus
Транспортная компания не несёт ответственности за пешеходов. Сам виноват - не надо ходить.
мухомор
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по давней людоедской традиции уже сообщила, что пострадали только находившиеся в автобусе.
DEMOMON
Так-то удар был сильным. Повезёт, если будет только сотрясение.
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