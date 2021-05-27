Судя по ролику, мужчина или ожидал транспорт, или собирался перейти дорогу. Несущийся автобус снёс его перед столкновением со столбом. Пострадавший от удара отлетел на несколько метров. В каком он состоянии, неизвестно. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла около десяти утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина и попала в объективы десятков камер. Двухсекционный пассажирский автобус № 2 врезался в опору освещения и повис передней частью в воздухе. По данным экстренных ведомств, пострадали пятеро. Это водитель, кондуктор и трое пассажиров. Предварительно водитель не справился с управлением. Прокуратура начала проверку.