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Авария на Ленинском. Последние новости

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ДТП на ЛенинскомАрхив
«Забор не спасет». Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП с автобусом на Ленинском
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Автобус на Ленинском сняли со столба краном. Движение у места ДТП затруднено
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В ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге пострадали шестеро
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Пассажиравтотранс: Причина наезда на опору освещения автобуса в Петербурге пока неизвестна. Автобус был исправен перед рейсом
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Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге госпитализировали. Трое — в тяжелом состоянии
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Автобус, повисший на столбе в Петербурге, по пути сбил пешехода. Мужчина отлетел на несколько метров
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Автобус встал на дыбы. Серьезное ДТП на Ленинском снимали десятки камер
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Полиция: в повисшем на столбе автобусе в Петербурге пострадали пятеро — водитель, кондуктор и трое пассажиров
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На юго-западе Петербурга автобус повис на опоре освещения. Пассажиров и водителя снимают спасатели
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