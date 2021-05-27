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Движение автобусов и троллейбусов после утреннего ДТП на Ленинском восстановили только к вечеру

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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На восстановление движения общественного транспорта после серьезного ДТП с автобусом, произошедшего в Красносельском районе Петербурга утром 27 мая, понадобился почти целый день. Из-за аварии была повреждена контактная сеть.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, движение автобусов №№ 2, 2А и 26 и троллейбусов №№ 32, 35, 41 и 45 по Ленинскому проспекту было восстановлено в 16:35. В СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что поврежденная контактная сеть была восстановлена до состояния, когда троллейбусы могут проезжать участок с той же скоростью, что и до аварии. Дальнейшие ремонтные работы уже не скажутся на пассажирах.

Напомним, около 10 часов утра 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа. Из-за поврежденной опоры и контактной сети пришлось менять маршруты автобусов и троллейбусов.

В результате аварии пострадали шесть человек. Водителя из кабины пришлось доставать спасателям, его состояние оценивается как тяжелое. Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе перевозчика утверждают, что автобус вышел на маршрут исправным, а водитель чувствовал себя хорошо.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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