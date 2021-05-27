На восстановление движения общественного транспорта после серьезного ДТП с автобусом, произошедшего в Красносельском районе Петербурга утром 27 мая, понадобился почти целый день. Из-за аварии была повреждена контактная сеть.



Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, движение автобусов №№ 2, 2А и 26 и троллейбусов №№ 32 , 35, 41 и 45 по Ленинскому проспекту было восстановлено в 16:35. В СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что поврежденная контактная сеть была восстановлена до состояния, когда троллейбусы могут проезжать участок с той же скоростью, что и до аварии. Дальнейшие ремонтные работы уже не скажутся на пассажирах.