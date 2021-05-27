На восстановление движения общественного транспорта после серьезного ДТП с автобусом, произошедшего в Красносельском районе Петербурга утром 27 мая, понадобился почти целый день. Из-за аварии была повреждена контактная сеть.
Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, движение автобусов
Напомним, около 10 часов утра 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа. Из-за поврежденной опоры и контактной сети пришлось менять маршруты автобусов и троллейбусов.
В результате аварии пострадали шесть человек. Водителя из кабины пришлось доставать спасателям, его состояние оценивается как тяжелое. Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе перевозчика утверждают, что автобус вышел на маршрут исправным, а водитель чувствовал себя хорошо.