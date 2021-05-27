Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места 27 мая. Операция по разъединению закончилась около половины третьего дня. Сначала сотрудники МЧС произвели стабилизацию транспортного средства при помощи крана. Затем на место приехал «Горэлектротранс», транспорт которого пострадал из-за обрыва проводов, пригнал два эвакуатора. Не с первой попытки один из них смог сдвинуть автобус и снять его с опоры.

Столб, на который наехал автобус — это опора городского электрического транспорта, ночью приступят к ее восстановлению. Как сообщили «Фонтанке» в комтрансе, из-за аварии не только следующие по Ленинскому проспекту автобусы № 2, 2А и 26 направлены в объезд (по проспектам Маршала Жукова и Маршала Захарова и улице Десантников), но и изменения произошли в движении троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут № 32 направлен по пр. Ветеранов до ул. Солдата Корзуна, маршруты № 35 и 45 – по пр. Ветеранов до Дачного пр., маршрут № 41 – по пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести.

С завтрашнего дня по временной схеме будет организовано электроснабжение, транспорт поедет по привычному маршруту. Пока на месте ДТП оперативно организовали разворот.



По словам главы комтранса Полякова, сам автобус пройдет освидетельствование в парке; если возможности восстановления без ущерба для качества не будет — его утилизируют.

