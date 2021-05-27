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Автобус сняли со столба на Ленинском проспекте с помощью эвакуатора. Операция заняла больше часа

Видео: Автобус, запрыгнувший на опору ГЭТа, сняли. На месте начались ремонтные работы

Автобус-«гармошку» спустя четыре часа смогли снять с опоры городского электрического транспорта, в которую он влетел на полном ходу около 10 утра на углу Ленинского проспекта и улицы Котина.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места 27 мая. Операция по разъединению закончилась около половины третьего дня. Сначала сотрудники МЧС произвели стабилизацию транспортного средства при помощи крана. Затем на место приехал «Горэлектротранс», транспорт которого пострадал из-за обрыва проводов, пригнал два эвакуатора. Не с первой попытки один из них смог сдвинуть автобус и снять его с опоры.

Операцию «Фонтанка» сняла на видео.

Столб, на который наехал автобус — это опора городского электрического транспорта, ночью приступят к ее восстановлению. Как сообщили «Фонтанке» в комтрансе, из-за аварии не только следующие по Ленинскому проспекту автобусы № 2, 2А и 26 направлены в объезд (по проспектам Маршала Жукова и Маршала Захарова и улице Десантников), но и изменения произошли в движении троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут № 32 направлен по пр. Ветеранов до ул. Солдата Корзуна, маршруты № 35 и 45 – по пр. Ветеранов до Дачного пр., маршрут № 41 – по пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести.

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С завтрашнего дня по временной схеме будет организовано электроснабжение, транспорт поедет по привычному маршруту. Пока на месте ДТП оперативно организовали разворот.

По словам главы комтранса Полякова, сам автобус пройдет освидетельствование в парке; если возможности восстановления без ущерба для качества не будет — его утилизируют.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

27 мая на Ленинском проспекте в Петербурге двухсекционный автобус врезался в опору освещения, попутно сбив пешехода. Передней частью машина «обняла» столб, повиснув в воздухе. Водителя пришлось доставать из кабины силами МЧС, его состояние оценивается как тяжёлое. Авария попала в объективы десятка видеокамер.

Пострадали шесть человек. Причина наезда на столб пока неизвестна. Перед выходом на маршрут автобус был исправен, водитель чувствовал себя хорошо, утверждает пресс-служба перевозчика.

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