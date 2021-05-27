Повисший на столбе двухсекционный автобус сдернули с него при помощи автокрана поисково-спасательной службы Петербурга. В результате ДТП утром 27 мая на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина передняя часть «гармошки» маршрута № 2 взобралась на фонарь, буквально обняв столб.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
По сообщениям пользователей сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Ленинскому проспекту в сторону улицы Десантников временно перекрывали у места ДТП, вероятно, для безопасности во время снятия автобуса со столба. Сейчас проезд на участке затруднен от проспекта Маршала Жукова, но плотный затор небольшой — всего около 300 метров.
Из-за ДТП также скопилась пробка из троллейбусов, которая только начинает разъезжаться. Те, что могут ехать без сети, разворачиваются по Ленинскому обратно в сторону Московского, сообщают очевидцы. На место прибыла аварийная служба «Горэлектротранса».
Авария произошла около 10 часов утра. Момент ДТП попал на видео. Причины произошедшего пока неясны, их установит специальная комиссия. По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.