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Автобус на Ленинском сняли со столба краном. Движение у места ДТП затруднено

Спасатели сдернули со столба повисший на нем автобус в Петербурге

На место серьезного ДТП в Красносельском районе Петербурга пригнали кран, чтобы снять автобус со столба. По словам автомобилистов, движение по проспекту на время было перекрыто.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Повисший на столбе двухсекционный автобус сдернули с него при помощи автокрана поисково-спасательной службы Петербурга. В результате ДТП утром 27 мая на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина передняя часть «гармошки» маршрута № 2 взобралась на фонарь, буквально обняв столб.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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По сообщениям пользователей сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Ленинскому проспекту в сторону улицы Десантников временно перекрывали у места ДТП, вероятно, для безопасности во время снятия автобуса со столба. Сейчас проезд на участке затруднен от проспекта Маршала Жукова, но плотный затор небольшой — всего около 300 метров.

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Из-за ДТП также скопилась пробка из троллейбусов, которая только начинает разъезжаться. Те, что могут ехать без сети, разворачиваются по Ленинскому обратно в сторону Московского, сообщают очевидцы. На место прибыла аварийная служба «Горэлектротранса».

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Авария произошла около 10 часов утра. Момент ДТП попал на видео. Причины произошедшего пока неясны, их установит специальная комиссия. По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

adamwest96
Забавно, что на первых фото/видео, которые стали выкладывать, не видно ДПС. Как всегда, наверно, не спеша приехали последними затылки почесать.
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