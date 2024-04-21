В Ленобласти участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил петербурженку

В поисках пропавшей женщины уголовный розыск чуть не выломал дверь в областной квартире. Когда, наконец, оперативникам открыли дверь, они нашли чемодан с кусками тела. Второй чемодан в панике был выкинут из окна. Задержанным оказался помилованный после убийства.

В ночь на 21 апреля полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. По данным «Фонтанки», это произошло в поселке Никольское (Тосненский район Ленобласти), куда сотрудники приехали после недавнего заявления 20-летней петербурженки о пропаже ее матери.

В квартиру пришлось звонить и стучать долго. Когда дверь открыли, Серов не смог объяснить, откуда там чемодан, где внутри уже упакованы останки человека. Но стало ясно, из какого окна вылетел другой чемодан, где чуть позже также обнаружили куски тела.

По информации «Фонтанки», Серов приехал на заработки в Ленобласть после возвращения с СВО летом прошлого года. Туда он ушел добровольцем по призыву ЧВК «Вагнер» в конце 2022 года. Всё же в зону боевых действий он попал из колонии в Удмуртии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство.

Серов достаточно скоро признался, как расчленял женщину после ссоры. Также он сообщил, где ему пришлось покупать ножовку и чемодан на колесиках.

Следственный комитет Ленобласти задержал его на двое суток, 22 апреля выйдет на арест. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать на 47news.