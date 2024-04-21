«Русские не летят». Петербуржца не пустили на концерт Мадонны в Мексику, сняв с борта в Стамбуле

Петербуржец Глеб потратил на путешествие мечты почти полмиллиона рублей. Но дорога на концерт Мадонны в Мексике оборвалась в аэропорту Стамбула: сотрудники службы безопасности, нанятые Turkish Airlines, отказали ему в посадке на рейс в Канкун прямо у гейта. Аналогичные отказы получили десятки других россиян, планировавших поездку в страны Южной и Латинской Америки. Спойлер: дело в США.

Историей потерянной мечты 21 апреля поделилось сообщество «ВКонтакте», посвященное певице Мадонне. Поклонник поп-дивы, петербуржец Глеб планировал попасть на один из концертов мексиканского тура и купил рейс Turkish Airlines до Канкуна с пересадкой в аэропорту Стамбула. Первый перелет 19 апреля прошел по плану, однако в посадке на второй рейс ему отказали. Путешественника сначала отправили на отдельную стойку со словами «А, еще один один русский». Затем сотрудник с бейджиком Gozen Security сообщил петербуржцу, что он никуда не летит, и перечеркнул посадочный талон.



Как пояснил «Фонтанке» Глеб, события происходили в транзитной зоне аэропорта Стамбула, где оказываются люди, следующие на пересадку, непосредственно у гейта, от которого самолет должен был лететь в Мексику. По его словам, вместе с ним с борта сняли еще нескольких россиян, сославшись, в частности, на небольшую историю путешествий.

В итоге фанату Мадонны пришлось за свои деньги покупать обратный билет в Петербург. В общей сложности на пропавших билетах на самолет, оплаченных бронях в отелях и билетах на концерт он потерял около 430 тысяч рублей. «За эту сумму я получил дискриминацию по паспорту, испорченное настроение, а самое страшное — это то, что я так и не исполню свою давнюю мечту — увидеть Мадонну и побывать на ее концерте», — резюмирует он. Прилетев домой, Глеб написал жалобу Turkish Airlines, но пока ответа не получил, сообщил он «Фонтанке».



Виктор, планировавший лететь на том же самолете в Канкун, что и Глеб, рассказал ««Фонтанке», что его вместе с дочерью тоже сняли с рейса. «Никаких внятных объяснений причин снятия с рейса. Кроме "Russian No", как в лицо сказали мне», — отмечает он. По его словам, перед гейтом сотрудники выстроили пассажиров в две очереди. «Всех, кто из Европы, США или с американской визой в одну (быстро пропустили). Русских, азиатов и иных — в другую (русских завернули)», — отметил он. На руках у Виктора были полностью предоплаченная бронь отеля на девять дней, трансферт из и до аэропорта, авиабилеты туда-обратно в одном бронировании.

«Я показал им распечатки с сайтов "Турецких авиалиний" и [МИД] Мексики, где изложен конечный перечень требований к гражданам России для въезда в Мексику. Все требования нами были выполнены. Они их прочитали и вернули», — рассказал он. При этом сотрудники службы безопасности сообщили, что все претензии нужно адресовать самой авиакомпании. В Turkish Airlines, в свою очередь, заявили, что это не они сняли с рейса, поэтому денег за билеты не вернут, в том числе и за обратный билет Стамбул — Москва, — говорит путешественник.

Пример отказа Turkish Airlines россиянам в посадку на рейсы, следующие в страны Южной и Латинской Америки, — не единичный, следует из обсуждения на форумах путешественников и тематических чатах в телеграм. Впервые о ситуации стало известно в марте 2024 года.

С бортов снимают тех, кто едет в Аргентину, Бразилию и Мексику. Как правило, проблемы возникают у тех, у кого нет обратного билета, а при себе минимум багажа. В чате пострадавших от такой политики турецкой авиакомпании сейчас более 1300 участников, обсуждается подача коллективной жалобы на действия перевозчика.



По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), авиакомпания де-факто делегировала право допуска пассажиров на свои рейсы частной аутсорсинговой структуре Gozen Security.

В ответ на запрос туроператоров Turkish Airlines пояснила, что «из-за недостаточного комплекта документов» она «превентивно исследует все документы у туристов до вылета в ту или иную страну». И может не допустить пассажира до посадки, так как авиакомпания, по ее словам, «несет финансовые издержки, в том числе штрафы», если на границе у него «обнаружатся ненадлежащие документы» и его депортируют. При этом что именно недоставало у туристов, снятых с рейсов, перевозчик не уточнил. Причем пассажиры других авиакомпаний с такой ситуацией не сталкиваются, отмечают в АТОР, советуя туристам планировать альтернативные маршруты.



Проблемой уже озадачились российские дипломаты. Они уже обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и Министерству иностранных дел Турции по поводу ситуации с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки, рассказал «РИА Новости» генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов 21 апреля. «Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — добавил он.



Впрочем, такие сложности возникают не только у россиян. Ранее турецкие СМИ сообщали о собственных гражданах, которые не смогли улететь на самолетах Turkish Airlines в Канкун. Несмотря на то, что все их документы были в порядке, им отказали в посадке при регистрации в аэропорту Стамбула.



Сотрудники наземных служб разъяснили, что руководствуются предписаниями мексиканской пограничной полиции отказывать некоторым пассажирам в посадке на рейс. В частности, отказы следуют, если это первая зарубежная поездка туриста.

