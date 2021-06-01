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Комиссия назвала причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Человеческий фактор признали причиной ДТП с автобусом в Петербурге

Специальная комиссия, которая изучает обстоятельства ДТП с автобусом на Ленинском проспекте 27 мая, установила, что причиной стал человеческий фактор. Слово «заснул» официально пока не звучит.

Как сообщил комитет по транспорту 1 июня, комиссия пришла к следующим выводам: «Режим труда и отдыха водителя был соблюден; два предшествующих дня он отдыхал согласно графику. Предрейсовый медицинский осмотр отклонений в состоянии здоровья не выявил; жалоб от водителя не поступало. Дополнительная проверка автобуса марки Volgabus 2017 года выпуска установила, что он находился в исправном состоянии, как и было заявлено первоначально».

«Таким образом, причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали пять человек, стал человеческий фактор», — сообщает комитет. Конкретики не добавляет, но она читается в комментарии: «Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций в будущем новые автобусы, закупаемые «Пассажиравтотрансом» в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие рассмотрит возможность организации дополнительного тестирования водительского персонала на усталость и уровень стресса». Окончательные выводы комиссии будут озвучены одновременно с итогами следственной проверки.

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По данным комтранса, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии; двое из них уже покинули больницы. «Обязательная гражданская ответственность перевозчика застрахована АО «СОГАЗ». Предприятие, со своей стороны, окажет содействие в подготовке документов для получения выплат согласно требованиям закона № 67-ФЗ», — добавили в пресс-службе.

Около 10 часов утра 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.

Пострадали шесть человек, включая водителя и сбитого пешехода. После аварии несколько сотрудников автопарка № 5 «Пассажиравтотранса» пожаловались «Фонтанке» на условия труда. Подробнее об этом — в материале издания.

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Комментарии (12)

260581461
Занесли хорошенько, куда и кому надо, поэтому автобус и стал исправен, а график работы нормированным КЗОТ.
Ded2
рассмотрит возможность... будут оборудованы...
Ну вы поняли.
кто-то страшный
Надо проверить, не было ли у водителя Марк 2, или может планировал купить.
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