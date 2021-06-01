Как сообщил комитет по транспорту 1 июня, комиссия пришла к следующим выводам: «Режим труда и отдыха водителя был соблюден; два предшествующих дня он отдыхал согласно графику. Предрейсовый медицинский осмотр отклонений в состоянии здоровья не выявил; жалоб от водителя не поступало. Дополнительная проверка автобуса марки Volgabus 2017 года выпуска установила, что он находился в исправном состоянии, как и было заявлено первоначально».



«Таким образом, причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали пять человек, стал человеческий фактор», — сообщает комитет. Конкретики не добавляет, но она читается в комментарии: «Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций в будущем новые автобусы, закупаемые «Пассажиравтотрансом» в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие рассмотрит возможность организации дополнительного тестирования водительского персонала на усталость и уровень стресса». Окончательные выводы комиссии будут озвучены одновременно с итогами следственной проверки.

