В лихие времена он действовал лихими методами. Памяти Андрея Тропилло

Если бы Андрей Тропилло родился в Англии или Америке, то он бы стал суперуспешным и влиятельным продюсером мирового уровня. Но если бы Тропилло родился там, то русскому року было бы гораздо сложнее появиться на свет.

Чтобы стать известными, музыкантам недостаточно играть концерты. Тем более музыкантам подпольным, чьи выступления почти всегда оказывались доступными узкому кругу посвященных. Чтобы стать известными, музыкантам нужно записывать и издавать альбомы. И Тропилло стал первым, кто взял на себя эту миссию.

В лихие времена он действовал лихими методами. Использовал все возможные способы, от легальных до нелегальных, чтобы пластинки и записи всех нынешних легенд русского рока появлялись на свет и отправлялись в бесконечное путешествие по рукам.