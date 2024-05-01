В лихие времена он действовал лихими методами. Памяти Андрея Тропилло

Если бы Андрей Тропилло родился в Англии или Америке, то он бы стал суперуспешным и влиятельным продюсером мирового уровня. Но если бы Тропилло родился там, то русскому року было бы гораздо сложнее появиться на свет.
Чтобы стать известными, музыкантам недостаточно играть концерты. Тем более музыкантам подпольным, чьи выступления почти всегда оказывались доступными узкому кругу посвященных. Чтобы стать известными, музыкантам нужно записывать и издавать альбомы. И Тропилло стал первым, кто взял на себя эту миссию.
В лихие времена он действовал лихими методами. Использовал все возможные способы, от легальных до нелегальных, чтобы пластинки и записи всех нынешних легенд русского рока появлялись на свет и отправлялись в бесконечное путешествие по рукам.
Через Тропилло прошли, пожалуй, все музыканты советского подполья, от «Алисы», «Кино», «Аквариума», «Зоопарка», «Мифов», «Машины времени» до никому уже сейчас не известных коллективов. Отчасти именно тот факт, что он открыл всем музыкантам
волшебную лазейку фирмы «Мелодия», и послужил причиной его скорой отставки с поста директора Ленинградского филиала компании.
Образ Андрея Тропилло — это образ благородного пирата, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. На него злились, его ненавидели, с ним часто судились. Но даже самые отъявленные его противники не могли не признать его решающего вклада в развитие русской независимой музыки, а в дальнейшем — и в пропаганде «тлетворной» западной.
Тропилло не только издал все главные рок-альбомы прошлого века, но и, пользуясь дырами в тогдашнем правовом поле, распространял на виниле важные иностранные альбомы. И если The Beatles и Led Zeppelin мы, наверное, все равно бы узнали и без его участия, то, например, массовая любовь меломанов к шумным и странным американцам Sonic Youth во многом случилась именно благодаря усилиям Андрея Тропилло.
Таким мы и запомним его — неоднозначным, сложным, хитрым, но при этом открытым и наполненным бесконечной любовью к музыке и активным участием в распространении этой любви. Благородным флибустьером, пытающимся играть с шоу-бизнесом по собственным правилам. И хотя в наши дни Андрей Тропилло уже давно смотрелся реликтом среди «молодой шпаны» музыкального рынка, возвышаясь над ней внушительным доисторическим монументом, его отсутствие среди нас образует зияющую пробоину в борту, которую вряд ли кто-то в состоянии будет залатать.