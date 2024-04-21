«Отношение к русским как ко второму сорту». Пассажир Turkish Airlines о том, как не попал в Мексику

Пассажиры Turkish Airlines, которых без объяснения причин сняли с рейса в Канкун, поделились в социальных сетях своими историями.
Как рассказал «Фонтанке» один из туристов Виктор, он планировал поехать в Мексику вместе с дочерью. На руках были полностью предоплаченная бронь отеля на девять дней, трансферт из и до аэропорта, авиабилеты туда-обратно в одном бронировании.
Во время транзита в аэропорту Стамбула перед гейтом пассажиров выстроили в две очереди.
«Всех, кто из Европы, США или с американской визой в одну (быстро пропустили). Русских, азиатов и иных — в другую (русских завернули)», — отметил он. По его словам, контроль осуществляла турецкая компания в области безопасности, нанятая перевозчиком.
Демонстрация распечаток с сайта авиакомпании и МИД Мексики, где изложен конечный перечень требований к гражданам России для въезда в страну, действия не возымели, их прочитали и вернули.
«Никаких внятных объяснений причин снятия с рейса. Кроме "Russian No", как в лицо сказали мне», — отмечает Виктор.
При этом сотрудники сообщили, что все претензии нужно адресовать самой авиакомпании. В Turkish Airlines, в свою очередь, заявили, что это не они сняли с рейса, поэтому деньги за билеты не вернут, в том числе и за обратный билет Стамбул — Москва, говорит путешественник.
В итоге мужчине пришлось покупать обратный билет самому, а снятый с рейса багаж искать по аэропорту четыре часа. Потому что никто не помогал.
«Отношение турок к русским как ко второму сорту», — резюмирует он.
Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с ним с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий.
Российские дипломаты уже обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и Министерству иностранных дел Турции по поводу ситуации с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки.