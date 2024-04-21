«Отношение к русским как ко второму сорту». Пассажир Turkish Airlines о том, как не попал в Мексику

Пассажиры Turkish Airlines, которых без объяснения причин сняли с рейса в Канкун, поделились в социальных сетях своими историями.



Как рассказал «Фонтанке» один из туристов Виктор, он планировал поехать в Мексику вместе с дочерью. На руках были полностью предоплаченная бронь отеля на девять дней, трансферт из и до аэропорта, авиабилеты туда-обратно в одном бронировании.

Во время транзита в аэропорту Стамбула перед гейтом пассажиров выстроили в две очереди.

«Всех, кто из Европы, США или с американской визой в одну (быстро пропустили). Русских, азиатов и иных — в другую (русских завернули)», — отметил он. По его словам, контроль осуществляла турецкая компания в области безопасности, нанятая перевозчиком.