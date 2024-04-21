    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, с-в

    770мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.44eur99.58

    «Отношение к русским как ко второму сорту». Пассажир Turkish Airlines о том, как не попал в Мексику

    7334
    33 комментария

    Пассажиры Turkish Airlines, которых без объяснения причин сняли с рейса в Канкун, поделились в социальных сетях своими историями.

    Как рассказал «Фонтанке» один из туристов Виктор, он планировал поехать в Мексику вместе с дочерью. На руках были полностью предоплаченная бронь отеля на девять дней, трансферт из и до аэропорта, авиабилеты туда-обратно в одном бронировании.

    Во время транзита в аэропорту Стамбула перед гейтом пассажиров выстроили в две очереди.

    «Всех, кто из Европы, США или с американской визой в одну (быстро пропустили). Русских, азиатов и иных — в другую (русских завернули)», — отметил он. По его словам, контроль осуществляла турецкая компания в области безопасности, нанятая перевозчиком.

    Демонстрация распечаток с сайта авиакомпании и МИД Мексики, где изложен конечный перечень требований к гражданам России для въезда в страну, действия не возымели, их прочитали и вернули.

    «Никаких внятных объяснений причин снятия с рейса. Кроме "Russian No", как в лицо сказали мне», — отмечает Виктор.

    При этом сотрудники сообщили, что все претензии нужно адресовать самой авиакомпании. В Turkish Airlines, в свою очередь, заявили, что это не они сняли с рейса, поэтому деньги за билеты не вернут, в том числе и за обратный билет Стамбул — Москва, говорит путешественник.

    В итоге мужчине пришлось покупать обратный билет самому, а снятый с рейса багаж искать по аэропорту четыре часа. Потому что никто не помогал.

    «Отношение турок к русским как ко второму сорту», — резюмирует он.

    Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с ним с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий.

    Российские дипломаты уже обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и Министерству иностранных дел Турции по поводу ситуации с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Турция
    ЛАЙК7
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 33

    Игорь Соколов21 Апр 2024 в 20:13
    Ну турки-то не смотрят программу "Время" и "Вести РТР", и, потому, не знают о величии России ))
    +4−0
    SERG180421 Апр 2024 в 20:06
    начинается реклама краснодарского края и крыма, как я понимаю...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close