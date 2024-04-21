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    МИД РФ решил разобраться с отказами Turkish Airlines везти россиян в Южную и Латинскую Америку

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    25 комментариев

    Российские дипломаты обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и Министерству иностранных дел Турции по поводу ситуации с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки. Об этом сообщил 21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, передает РИА Новости.

    «Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — добавил он.

    Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с них с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий.

    Случай отказа Turkish Airlines россиянам в посадке на рейсы, следующие в страны Южной и Латинской Америки, — не единичный, следует из обсуждения на форумах путешественников и чатах в телеграм.

    В последние два месяца с рейсов снимают тех, кто летит в Аргентину, Бразилию и Мексику. Как правило, проблемы возникают у тех, у кого нет обратного билета, а при себе минимум багажа. Однако известно о случаях, когда всё это было в наличии, но в посадке на борт всё равно было отказано.

    В самой авиакомпании в ответ на запрос туроператоров сообщали, что причиной отказа может стать оценка риска депортации.

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    Комментарии 25

    27449583621 Апр 2024 в 19:59
    у мида чемоданы с кокосом не улетели? или с чего он озабочился
    +0−0
    41-ый21 Апр 2024 в 19:35
    Доширак что ли не выдали, совсем зольные озверели.
    +0−0
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