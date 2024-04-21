МИД РФ решил разобраться с отказами Turkish Airlines везти россиян в Южную и Латинскую Америку

Российские дипломаты обратились к руководству авиакомпании Turkish Airlines и Министерству иностранных дел Турции по поводу ситуации с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки. Об этом сообщил 21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, передает РИА Новости.

«Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — добавил он.



Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с них с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий.