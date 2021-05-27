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Авария на Ленинском. Последние новости

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Спасатели эвакуируют автобус с места аварии на Ленинском. Прямой эфир

«Фонтанка» ведет трансляцию с места происшествия в Петербурге, где пассажирский автобус на полном ходу врезался в фонарный столб.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Прямой эфир о том, как эвакуируют покалеченный автобус, смотрите в нашем Instagram по ссылке.

Ранее транспортное средство автокраном сдернули со столба. В результате аварии передняя часть «гармошки» маршрута № 2 взобралась на фонарь, буквально обняв столб.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

27 мая на Ленинском проспекте в Петербурге двухсекционный автобус врезался в опору освещения, попутно сбив пешехода. Передней частью машина «обняла» столб, повиснув в воздухе. Водителя пришлось доставать из кабины силами МЧС, его состояние оценивается как тяжёлое. Авария попала в объективы десятка видеокамер.

Пострадали шесть человек. Причина наезда на столб пока неизвестна. Перед выходом на маршрут автобус был исправен, водитель чувствовал себя хорошо, утверждает пресс-служба перевозчика.

Последние новости о дорожной аварии смотрите в специальном сюжете «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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