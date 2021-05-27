Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ленинском, проходил медосмотр в октябре. Перед рейсом он два дня отдыхал

Как рассказал 27 мая глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, в октябре водитель проходил полное медицинское освидетельствование. «Состояние здоровья на начало работы у него было удовлетворительное, — сообщил чиновник. — До этого у него было 2 дня выходных».



По словам Полякова, водителю 55 лет, общий стаж — более 30 лет, в конкретном автопарке он работает более 5 лет. «Ни в каких проблемах замечен не был, — подчеркнул чиновник. — У нас на автобусы особо большой вместимости других не допускают».

