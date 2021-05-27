Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ленинском, проходил медосмотр в октябре. Перед рейсом он два дня отдыхал

Как рассказал 27 мая глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, в октябре водитель проходил полное медицинское освидетельствование. «Состояние здоровья на начало работы у него было удовлетворительное, — сообщил чиновник. — До этого у него было 2 дня выходных».
По словам Полякова, водителю 55 лет, общий стаж — более 30 лет, в конкретном автопарке он работает более 5 лет. «Ни в каких проблемах замечен не был, — подчеркнул чиновник. — У нас на автобусы особо большой вместимости других не допускают».
Поляков отчитался о том, что 2 пассажира получили легкие травмы (в основном ушибы), тяжело пострадал водитель, травмы средней степени тяжести — у кондуктора и пешехода, которого сбил автобус. Все, по словам чиновника, в 26-й больнице.
Столб, на который наехал автобус, — это опора городского электрического транспорта, ночью приступят к ее восстановлению. С завтрашнего дня по временной схеме будет организовано электроснабжение, транспорт поедет по привычному маршруту. Пока на месте ДТП оперативно организовали разворот.
По словам Полякова, сам автобус пройдет освидетельствование в парке; если возможности восстановления без ущерба для качества не будет — его утилизируют.