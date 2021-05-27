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Авария на Ленинском. Последние новости

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ленинском, проходил медосмотр в октябре. Перед рейсом он два дня отдыхал

Водитель автобуса, который въехал в столб утром 27 мая, был на хорошем счету в автопарке. Ни в каких происшествиях замечен не был.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как рассказал 27 мая глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, в октябре водитель проходил полное медицинское освидетельствование. «Состояние здоровья на начало работы у него было удовлетворительное, — сообщил чиновник. — До этого у него было 2 дня выходных».

По словам Полякова, водителю 55 лет, общий стаж — более 30 лет, в конкретном автопарке он работает более 5 лет. «Ни в каких проблемах замечен не был, — подчеркнул чиновник. — У нас на автобусы особо большой вместимости других не допускают».

Поляков отчитался о том, что 2 пассажира получили легкие травмы (в основном ушибы), тяжело пострадал водитель, травмы средней степени тяжести — у кондуктора и пешехода, которого сбил автобус. Все, по словам чиновника, в 26-й больнице.

Столб, на который наехал автобус, — это опора городского электрического транспорта, ночью приступят к ее восстановлению. С завтрашнего дня по временной схеме будет организовано электроснабжение, транспорт поедет по привычному маршруту. Пока на месте ДТП оперативно организовали разворот.

По словам Полякова, сам автобус пройдет освидетельствование в парке; если возможности восстановления без ущерба для качества не будет — его утилизируют.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

27 мая на Ленинском проспекте в Петербурге двухсекционный автобус врезался в опору освещения, попутно сбив пешехода. Передней частью машина «обняла» столб, повиснув в воздухе. Водителя пришлось доставать из кабины силами МЧС, его состояние оценивается как тяжёлое. Авария попала в объективы десятка видеокамер.

Пострадали шесть человек. Причина наезда на столб пока неизвестна. Перед выходом на маршрут автобус был исправен, водитель чувствовал себя хорошо, утверждает пресс-служба перевозчика.

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Комментарии (8)

chip1
Главное, чтобы после таких происшествий не установили негласное правило, не брать на работу людей 50+, а то до 65 лет как то жить нужно, спасибо Путину(
Wert
Я в детстве хотел стать водителем Икаруса гармошки , если ехал 74маршрутом, то ждал именно такой, одиночки пропускал. Забравшись в салон постоянно стоял около кабины и смотрел как он рулит ,переключает передачи ,открывает пассажирам двери ,объявляет остановки.
Короче изучал матчасть.
А, ведь мог бы стать и возможно ехал бы сегодня вместо него. И точно знаю , автобус бы не пострадал, хороший день у меня сегодня.
265866760
Почему не разобравшись надо негатив лить на водителя? Это что жизненная позиция набрать полный рот гадости и плевать в прохожих?
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