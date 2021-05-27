Пешеходы, которые стали очевидцами наезда автобуса на столб на Ленинском, помогли выйти пассажирам. Среди них была женщина с коляской

По её словам, люди не проходили мимо, а помогли пассажирам выйти. Один из мужчин помог женщине с коляской выбраться из той части автобуса-«гармошки», которая оказалась на столбе. Чудом, уверяет петербурженка, ни мать, ни ребенок не пострадали. А вот кондуктор, которую выводила Наталья и другие очевидцы, держалась за голову, которой ударилась в момент наезда на фонарный столб. Из салона помогли выбраться еще двум немолодым дамам, у одной была травма плеча, а вторая ушиблась подбородком.

Больше в автобусе, по словам Натальи, никого на тот момент не осталось. Остальные пассажиры вышли сами. Одна из них в социальных сетях писала, что водитель автобуса вел себя на дороге дерзко и даже подрезал легковушки. В правоохранительных органах тем временем говорят, что до момента наезда автобус ехал прямо и без нарушений.

