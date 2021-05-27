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Пешеходы, которые стали очевидцами наезда автобуса на столб на Ленинском, помогли выйти пассажирам. Среди них была женщина с коляской

Четырех женщин вывели очевидцы наезда автобуса на опору освещения на юге Петербурга

Жительница Петербурга Наталья рассказала «Фонтанке», что оказалась одной из первых на месте ДТП с автобусом на Ленинском проспекте, 90.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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По её словам, люди не проходили мимо, а помогли пассажирам выйти. Один из мужчин помог женщине с коляской выбраться из той части автобуса-«гармошки», которая оказалась на столбе. Чудом, уверяет петербурженка, ни мать, ни ребенок не пострадали. А вот кондуктор, которую выводила Наталья и другие очевидцы, держалась за голову, которой ударилась в момент наезда на фонарный столб. Из салона помогли выбраться еще двум немолодым дамам, у одной была травма плеча, а вторая ушиблась подбородком.

Больше в автобусе, по словам Натальи, никого на тот момент не осталось. Остальные пассажиры вышли сами. Одна из них в социальных сетях писала, что водитель автобуса вел себя на дороге дерзко и даже подрезал легковушки. В правоохранительных органах тем временем говорят, что до момента наезда автобус ехал прямо и без нарушений.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

27 мая на Ленинском проспекте в Петербурге двухсекционный автобус врезался в опору освещения, попутно сбив пешехода. Передней частью машина «обняла» столб, повиснув в воздухе. Водителя пришлось доставать из кабины силами МЧС, его состояние оценивается как тяжёлое. Авария попала в объективы десятка видеокамер.

Пострадали шесть человек. Причина наезда на столб пока неизвестна. Перед выходом на маршрут автобус был исправен, водитель чувствовал себя хорошо, утверждает пресс-служба перевозчика.

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Комментарии (6)

виктор эммануил
Даже странно читать про автобус сбивший пешехода.В последнее время с подачи Фонтанки пешеходы страдали только от самокатов.
nalchik11
Пешеходы, которые стали очевидцами наезда автобуса на столб на Ленинском, помогли выйти пассажирам. Среди них была женщина с коляской
Кто на ком стоял?
nuga
На видео водила никого не подрезает,а проносится прямо через переход,видимо рука руль крутанула,может сердце защемило или давление,возраст 55 лет,теперь ему пенсия и не потребуется.Как можно заставлять в 55 лет работать на таких автобусах,на пенсию пора за вредность.
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