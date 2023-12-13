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    Девочку насильно высадили из автобуса у леса в Петербурге. Она забыла проездной, но хотела заплатить наличными

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    44 комментария

    В Красногвардейском районе Петербурга 13-летняя девочка оказалась высажена из автобуса вечером у лесополосы. Решение приняла контролер, услышав, что подросток забыл проездной. За суровые меры сотрудницу транспорта оштрафовали на 20 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве 13 декабря.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    Инцидент произошел около семи вечера 30 октября. Девочка должна была доехать на автобусе до бассейна, до остановки ее сопроводили. В салоне она поняла, что оставила проездной дома. Она попыталась объяснить кондуктору ситуацию, предложив оплатить проезд наличными. В ответ школьница услышала, что в автобусе действует только бесконтактная оплата. В итоге кондуктор принудительно высадила ребенка на остановке у лесополосы. Там девочка стояла 20 минут одна в темноте и холоде, пока за ней не приехали родители.

    По данном факту в отношении контролера возбудили дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». В результате работника общественного транспорта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

    Подобный случай ранее произошел в Башкирии. Там водитель автобуса высадил ребенка ночью в чужом городе.

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    Ребенка высадили из автобусаОбщественный транспорт
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    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 44

    Гость13 Дек 2023 в 12:26
    Автобус не резиновый!
    +0−1
    Гость13 Дек 2023 в 12:26
    "Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет". Не человечности, не ума у кондуктора. Только инструкции и страх, что зарплату урежут.
    А, ведь, если бы не выставила, возможно, и урезали бы, за то, что разрешила ехать без оплаты.
    Так кто еще виноват - глупый, запуганный работадателями кондуктор или сам работадатель?!

    А люди смотрели, как девочку высаживают и дружно молчали... А, ведь, кто-то мог просто за нее заплатить!
    +0−1
    hedgehog_13 Дек 2023 в 12:26
    кстати 30 октября вечером было около нуля. это прям ХОЛОДИЩЩА и морозяка такой что плевок налету замерзает
    +1−1
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