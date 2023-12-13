Девочку насильно высадили из автобуса у леса в Петербурге. Она забыла проездной, но хотела заплатить наличными

В Красногвардейском районе Петербурга 13-летняя девочка оказалась высажена из автобуса вечером у лесополосы. Решение приняла контролер, услышав, что подросток забыл проездной. За суровые меры сотрудницу транспорта оштрафовали на 20 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве 13 декабря.

Инцидент произошел около семи вечера 30 октября. Девочка должна была доехать на автобусе до бассейна, до остановки ее сопроводили. В салоне она поняла, что оставила проездной дома. Она попыталась объяснить кондуктору ситуацию, предложив оплатить проезд наличными. В ответ школьница услышала, что в автобусе действует только бесконтактная оплата. В итоге кондуктор принудительно высадила ребенка на остановке у лесополосы. Там девочка стояла 20 минут одна в темноте и холоде, пока за ней не приехали родители.

По данном факту в отношении контролера возбудили дело об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». В результате работника общественного транспорта оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Подобный случай ранее произошел в Башкирии. Там водитель автобуса высадил ребенка ночью в чужом городе.

