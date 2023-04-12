В Башкирии водитель автобуса высадил ребенка ночью в чужом городе

В Башкирии водитель междугороднего автобуса высадил ребенка ночью в чужом городе. В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет республики.
Как сообщает пресс-служба СК 12 апреля, автобус выполнял рейс Уфа — Ишимбай — Салават. Мать отправила 12-летнего сына в Салават, предупредив водителя, что там ребенка встретит бабушка и оплатит поездку. Однако водитель изменил маршрут и сначала заехал в Салават, а после отправился в Ишимбай. Там он попросил ребенка выйти из автобуса, не став разбираться в ситуации. Мальчик вышел на конечной остановке и оказался в чужом городе ночью один.
СК проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).