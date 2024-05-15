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    Мать и 11 детей необычной наружности заметили в Оредеже

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    Мать-героиню с 11 детьми заметил реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области биолог Павел Глазков. О встрече он рассказывает 15 мая в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

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    Это самка большого крохаля — крупной утки, занесенной в Красную книгу Ленинградской области. Одиннадцать утят для этого вида норма, их бывает даже до 17.

    В отличие от других утиных, крохаль питается не растениями, а рыбой. Он высматривает рыбу под водой и в нужный момент стремительно ныряют. Птенцы умеют нырять с первых дней жизни.

    Сейчас жизнь утят полностью зависит от опытности их мамы. Пока малыши отдыхают на берегу, утка следит, что происходит вокруг и в случае возможной опасности издаёт тревожный звук — своеобразное карканье. И тогда птенцы моментально прыгают в воду.

    «А опасность подстерегает их везде. На утят могут охотиться даже домашние кошки. Вот поэтому до середины лета ваших нежно мурлыкающих питомцев на вольный выгул лучше не отпускать», — советует Павел Глазков.

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    Фото: «Каждой твари по паре»
    Фото: «Каждой твари по паре»
    Фото: «Каждой твари по паре»

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