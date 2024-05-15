Псковский суд заменил строгий режим исправительными работами активистке Лие Милушкиной

Псковский районный суд изменил наказание бывшему координатору регионального отделения «Открытой России»* Лие Милушкиной, признанной виновной в сбыте наркотиков. В августе 2021 года она получила 10,5 лет заключения в колонии строгого режима. Исполнение было отсрочено до 2024 года, когда ребенку активистки исполнится 14 лет.



Как сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Псковской области, уголовно-исполнительная инспекция направила представление об освобождении Милушкиной от наказания либо замене более мягким. Инспекция уточнила, что женщина положительно реагировала на профилактическую работу во время отсрочки, состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, сына воспитывает хорошо, не пьет, вину признала.

