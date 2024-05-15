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    Псковский суд заменил строгий режим исправительными работами активистке Лие Милушкиной

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    Псковский районный суд изменил наказание бывшему координатору регионального отделения «Открытой России»* Лие Милушкиной, признанной виновной в сбыте наркотиков. В августе 2021 года она получила 10,5 лет заключения в колонии строгого режима. Исполнение было отсрочено до 2024 года, когда ребенку активистки исполнится 14 лет.

    Как сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Псковской области, уголовно-исполнительная инспекция направила представление об освобождении Милушкиной от наказания либо замене более мягким. Инспекция уточнила, что женщина положительно реагировала на профилактическую работу во время отсрочки, состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, сына воспитывает хорошо, не пьет, вину признала.

    Суд заменил наказание на полтора года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Муж Милушкиной продолжает отбывать наказание за сбыт.

    *Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ

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