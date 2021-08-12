Псковский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужа экс-главы отделения «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной Артема Милушкина. Об этом 12 августа сообщает «Псковская губерния».

Спустя некоторое время приговор вынесли и Лии Милушкиной: ей назначили 10,5 года колонии с отсрочкой до 2024 года.

По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма наркотика покупателю, который назвал себя Денисом, а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма запрещенного вещества покупателю под псевдонимом Оля. Милушкину также вменили организацию серии поджогов и продажу наркотиков в 2011 году.

Супруги настаивают на своей невиновности. Ранее Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.



Как писало издание «Псковская губерния», Лия Милушкина в своем заключительном слове заявляла, что сотрудники псковского центра «Э» предлагали ей оговорить активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко. Между тем Артем Милушкин в своем последнем слове пожелал судье, чтобы «стремление к справедливости было выше, чем страх перед властью».

