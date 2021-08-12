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Мужу экс-главы «Открытой России» в Пскове дали 11 лет по делу о наркотиках. Он начал громить клетку

В Пскове вынесли приговор экс-координатору «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужу

Псковский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужа экс-главы отделения «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной Артема Милушкина. Об этом 12 августа сообщает «Псковская губерния».

По сведениям журналистов, подсудимый начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали, всех присутствовавших эвакуировали.

Спустя некоторое время приговор вынесли и Лии Милушкиной: ей назначили 10,5 года колонии с отсрочкой до 2024 года.

По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма наркотика покупателю, который назвал себя Денисом, а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма запрещенного вещества покупателю под псевдонимом Оля. Милушкину также вменили организацию серии поджогов и продажу наркотиков в 2011 году.

Супруги настаивают на своей невиновности. Ранее Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.

Как писало издание «Псковская губерния», Лия Милушкина в своем заключительном слове заявляла, что сотрудники псковского центра «Э» предлагали ей оговорить активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко. Между тем Артем Милушкин в своем последнем слове пожелал судье, чтобы «стремление к справедливости было выше, чем страх перед властью».

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Комментарии (21)

266198937
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна....................

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
shushu
Там обвинение строится на показаниях наркомана, находящегося на крючке у полиции. По правильному к подобным свидетельствам суду надо бы относиться со скепсисом.
261844081
"Показания засекреченного "Дениса" противоречили словам следователя Манукяна, который ранее утверждал, что наркотическое вещество передавалось из рук в руки, судья на эти подробности не отреагировала"
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