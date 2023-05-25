Петербургскому транспорту добавили «умных валидаторов». Активировать отложенное пополнение «Подорожника» теперь можно почти везде

Активировать отложенное пополнение «Подорожника» теперь можно почти во всем общественном транспорте Петербурга. Как сообщает 25 мая комитет по транспорту, в 6500 автобусах, троллейбусах и трамваях, работающих в Северной столице, установлены «умные» валидаторы с функцией активации отложенного пополнения «Подорожника», а также транспортного приложения «Единой карты петербуржца». Исключение составляет подвижной состав трамвайной сети «Чижик».
Напомним, сформировать отложенный платеж единого электронного билета можно в «Личном кабинете» пассажира, запущенном 22 мая.
Как сообщает комтранс, за четыре дня работы сервиса в нем уже зарегистрировались более 10 тысяч пользователей, средняя сумма пополнения составила 260 рублей. С помощью личного кабинета можно также отслеживать историю поездок на городском общественном транспорте Петербурга, совершенных после привязки электронного носителя к учетной записи пассажира.