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    Петербургскому транспорту добавили «умных валидаторов». Активировать отложенное пополнение «Подорожника» теперь можно почти везде

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    Активировать отложенное пополнение «Подорожника» теперь можно почти во всем общественном транспорте Петербурга. Как сообщает 25 мая комитет по транспорту, в 6500 автобусах, троллейбусах и трамваях, работающих в Северной столице, установлены «умные» валидаторы с функцией активации отложенного пополнения «Подорожника», а также транспортного приложения «Единой карты петербуржца». Исключение составляет подвижной состав трамвайной сети «Чижик».

    Напомним, сформировать отложенный платеж единого электронного билета можно в «Личном кабинете» пассажира, запущенном 22 мая.

    Как сообщает комтранс, за четыре дня работы сервиса в нем уже зарегистрировались более 10 тысяч пользователей, средняя сумма пополнения составила 260 рублей. С помощью личного кабинета можно также отслеживать историю поездок на городском общественном транспорте Петербурга, совершенных после привязки электронного носителя к учетной записи пассажира.

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    Комментарии 7

    Neiropitec25 Мая 2023 в 20:19
    Здорово
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