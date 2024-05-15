Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил об уходе из компании-разработчика ChatGPT

Один из основателей компании OpenAI и разработчиков чат-бота GPT Илья Суцкевер сообщил, что покидает должность главного научного консультанта (chief scientist) основанной им компании. Об этом 15 мая пишет Интерфакс со ссылкой на соцсети Суцкевера — одного из ведущих в мире специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту (ИИ).

После десятилетия работы в OpenAI ее сооснователь принял решение, по его словам, запустить новый проект, но подробнее рассказывать о нем не стал и добавил лишь: «Траектория развития компании была просто волшебной, и я уверен, что OpenAI создаст генеративный ИИ, который будет одновременно безопасным и полезным».