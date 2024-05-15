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    Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер объявил об уходе из компании-разработчика ChatGPT

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    Один из основателей компании OpenAI и разработчиков чат-бота GPT Илья Суцкевер сообщил, что покидает должность главного научного консультанта (chief scientist) основанной им компании. Об этом 15 мая пишет Интерфакс со ссылкой на соцсети Суцкевера — одного из ведущих в мире специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту (ИИ).

    После десятилетия работы в OpenAI ее сооснователь принял решение, по его словам, запустить новый проект, но подробнее рассказывать о нем не стал и добавил лишь: «Траектория развития компании была просто волшебной, и я уверен, что OpenAI создаст генеративный ИИ, который будет одновременно безопасным и полезным».

    Ранее другого сооснователя компании OpenAI, Сэма Альтмана, уволили с поста гендиректора — СМИ сообщали, что инициатором «переворота» был как раз Илья Суцкевер, переживавший, что Альтман не уделяет внимание опасности, которая может исходить от ИИ. Вскоре после увольнения, однако, Альтман вернулся в состав совета директоров компании.

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    Сэм альтманИлья СуцкеверOpenAIChatGPT
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