Таксист сбил подростка на самокате, заезжая во двор на Благодатной

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Подросток на самокате пострадал под колесами автомобиля в Московском районе Петербурга утром 14 мая. Наезд попал на видео.
ДТП случилось в 8:25 у дома 2 по Благодатной улице, стало известно «Фонтанке» 15 мая. 21-летний петербуржец на такси Geely Coolray, заезжая во двор, сбил 15-летнего парня, который ехал по тротуару на арендованном электросамокате. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. К счастью, он отделался ушибами и ссадинами, и после оказания помощи его отпустили домой.
Выяснилось, что подросток легко зарегистрировал аккаунт в приложении кикшеринга, указав в графе «возраст» 18 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Никакого подтверждения указанных данных приложение от него не потребовало.
По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля в 2023–2024 годах за нарушения ПДД не привлекался.